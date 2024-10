Dia das Crianças: Procon-PE revela variação de preços superior a 200% nos presentes mais procurados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Procon-PE conduziu uma pesquisa de preços para o Dia das Crianças, entre os dias 3 e 4 deste mês, para fazer um levantamento de variação de preços.

Os dados foram colhidos em cinco grandes shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR): Shopping Recife, Shopping RioMar, Shopping Tacaruna, Shopping Centers Patteo de Olinda e North Way de Paulista, além do comércio local no bairro de Boa Viagem.

Ao todo, foram pesquisados 50 itens, como bonecas, bicicletas, patinetes, carrinhos para passeio infantil, jogos de tabuleiro e skates.

O levantamento apontou para a importância da pesquisa de preço por parte dos consumidores antes de comprar o presente.

Altas diferenças de preços

Entre os produtos com maior variação de preço, destacam-se as bicicletas, carrinhos para passeio infantil e skates.

A pesquisa revelou que a bicicleta aro 12, por exemplo, teve uma variação de 220,16%. O menor preço encontrado foi de R$ 199,90, enquanto o maior chegou a R$ 639,99.

Outro item que apresentou grande diferença de preço foi o carrinho para passeio infantil, com uma variação de 185,48%. O menor preço foi de R$ 420,00, enquanto o maior alcançou R$ 1.199,00.

Já o skate, muito procurado por crianças e adolescentes, registrou uma variação de 150,01%, sendo encontrado entre R$ 159,99 e R$ 399,99.

Bonecas e jogos de tabuleiro

As bonecas, que são queridas nas listas de presentes, também mostraram diferenças consideráveis. A boneca Polly Pocket Mattel, por exemplo, foi encontrada em seu menor preço a R$ 19,99, mas em algumas lojas chegou a custar R$ 59,00, uma variação de 195,15%.

Já a Barbie versão filme apresentou uma variação percentual de 130,77%, custando de R$ 259,99 a R$ 599,99.

Em relação aos jogos de tabuleiro, os números também são expressivos. O jogo "Cara a Cara" apresentou uma variação de 170,02%, sendo vendido de R$ 99,99 até R$ 269,99.

Outro destaque foi o jogo "Imagem e Ação 2", com variação de 112,51%, encontrado entre R$ 79,99 e R$ 169,99. Para quem gosta de uma boa competição no estilo imobiliário, o tradicional "Banco Imobiliário" teve uma variação de 107,70%, com preços que variam de R$ 129,99 a R$ 269,99.

Pesquisa de preços

De acordo com Liliane Amaral, Gerente de Fiscalização do Procon-PE, a pesquisa de preços é “Uma ferramenta, para que o consumidor possa fazer a melhor escolha, sem comprometer o seu orçamento. A principal dica é: pesquisar!".

Os consumidores podem acessar a pesquisa completa no site oficial do Procon-PE e comparar os preços antes de fazer suas compras para o Dia das Crianças. Todos os produtos pesquisados contam com o selo do Inmetro.