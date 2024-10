Feira oferece mais de 10 mil vagas de emprego e estágio em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com objetivo de gerar novas oportunidades no mercado de trabalho, o UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Recife e Paulista e as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, promovem a Feira de Trabalhabilidade.

A feira será realizada nos dias 16 e 17 de outubro, em diversos turnos, nas unidades das Instituições de Ensino Superior (IES). Com a participação de empresas parceiras, a ação oferta mais de 10 mil vagas de emprego e estágio para a população de Recife e Região Metropolitana.

O evento é aberto ao público de forma gratuita com programação que conta com palestras, oficinas e capacitações. Alguns dos temas abordados são: primeiros passos no mercado de trabalho; saúde mental e produtividade: equilíbrio na era digital; como o estágio e o 1º emprego moldam o futuro profissional?

Participarão do evento instituições como o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Tupan, Núcleo de Desenvolvimento Profissional Ltda (NUDEP), Fala Consultoria Rh, MRV Engenharia, Visão Estágios e Empregos.

“Os participantes terão acesso a diversas plataformas de vagas e orientações práticas sobre como realizar o cadastro. Outro destaque é o Núcleo de Trabalhabilidade, que orienta na elaboração de currículos e na preparação para entrevistas de emprego. A rede social Peixe 30, desenvolvida pelo grupo Ser, também estará presente, oferecendo suporte na criação de currículos em formato de vídeo”, destaca a Diretora Acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo.



Serviço

Inscrição: Não é necessário realizar inscrição

Entrada: Grátis

Grátis Para mais informações: (81) 3412-6237

Unidades

UNINASSAU Olinda 16/10 - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada

- Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada UNINASSAU Paulista 16/10 - Av. Sen. Salgado Filho, s/n - Centro

- Av. Sen. Salgado Filho, s/n - Centro UNINASSAU Costa Dourada 16/10 - PE-060 - Rosário, Cabo de Santo Agostinho

UNINASSAU Recife