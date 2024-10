HubBrasilChina leva negócios de Pernambuco para a 4ª missão empresarial à China

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dentro das comemorações dos 50 anos de Relações Diplomáticas e Amizade Brasil China, o HubBrasilChina (HBC) promove sua 4ª missão empresarial à China para realizar negócios. A delegação brasileira parte neste domingo (13) para participar da 29° Feira Internacional de Macau (29ª MIF), que acontece de 16 a 19 de outubro de 2024.

Nesta edição, a delegação brasileira será chefiada em conjunto pelo presidente do HubBrasilChina e do Grupo Teleport, Gildo Neves Baptista, e o deputado estadual, João Paulo Costa, que representará a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Além de participar da 29ª MIF, o grupo terá agendas em Hong Kong e no Cantão, ampliando as oportunidades de realizar negócios e parcerias estratégicas entre o Brasil e a China. As empresas brasileiras que quiserem abrir um CNPJ no gigante asiático podem contar com o escritório do HubBrasilChina em Macau, inaugurado em junho deste ano, e que funciona como um coworking para fomentar as negociações, com apoio do governo chinês.

NEGÓCIO DAQUI E DE LÁ

Enquanto a Alepe e o HBC dão o caráter institucional à missão, 18 empresas e instituições já confirmaram presença na 29ª MIF, onde irão ocupar cinco estandes de 45 metros quadrados para apresentar seus produtos e serviços ao mercado global. Este ano, a feira passa a contar com a Zona de Exposição e Vendas das Empresas Locais de Macau, uma área para exposição de produtos industrializados como eletrodomésticos, alimentos, vestuário e acessórios e produtos culturais e criativos dos Países de Língua Portuguesa, A colonização portuguesa e o idioma, aliás, são traços em comum entre o Brasil e Macau.



Pernambuco leva tecnologia à China



Os presidentes do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados de Pernambuco (Seprope), Gerino Xavier, e da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação Pernambuco/Paraíba (Assespro), Laís Xavier, seguem na 4a. Imersão do HubBrasilChina. “A representação destas entidades irá ajudar a alavancar negócios das nossas empresas de tecnologia, mostrando que temos muita competitividade e inovação para oferecer aos visitantes da 29ª MIF”, declarou Gildo Neves Baptista,



Em termos de inovação, um dos destaques da bagagem pernambucana é o um sistema de georreferenciamento de navios em tempo real, desenvolvido no Recife pela Galatea Solutions, já em uso nos Portos do Recife e de Suape. “O sistema não precisa de GPS para localizar e dimensionar os navios, nem serviços como Google Maps, e não depende de internet. Vamos apresentá-lo ao Porto de Macau para que possam testar a nossa tecnologia”, adianta Baptista.



A MIF é uma feira multisetorial e a delegação é formada por empresas de diversas áreas: Infa Cosméticos; Norteldata - telecomunicações; Brumar - peças de veículos; Colmeia - consultoria e engenharia; Ella Bank, Teleport, Carbon Credits, Cave D’Or, os marketplaces Best Coffee Brasil e Cachaça Best Brasil; e a plataforma Central de Cotações - software de compras da área de saúde; a Unigolfe; Além do Mundo - Agência de viagens; e Hurtz - tecnologia médica.