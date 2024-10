Avvale anuncia expansão para o Porto Digital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Avvale, consultoria global especializada em transformação digital por meio de tecnologia, orgulha-se em anunciar sua expansão para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, com a abertura de uma nova filial localizada nas imediações do Porto Digital, no Recife. Reconhecido como um dos principais pólos de inovação e tecnologia do País, o Porto Digital oferece um ambiente que se alinha perfeitamente à estratégia de crescimento e inovação da empresa, de acordo com comunicado.

A expansão faz parte de uma estratégia conjunta entre a Avvale e a SAP, representando um passo significativo para impulsionar o crescimento e a adoção de soluções SAP na região.

"As regiões Norte e Nordeste são fundamentais para a estratégia da SAP e têm demonstrado um potencial significativo para o crescimento econômico. Com a ampliação de atuação da Avvale, estaremos muito próximos aos nossos clientes, oferecendo soluções como a oferta GROW with SAP para apoiar e acelerar a inovação nos clientes dessas regiões", explica Mario Tiellet, líder de Partner Ecossystem Success (PES) da SAP Brasil.

Segundo Pedro Macêdo, Diretor Regional da Avvale no Recife: "A escolha do Porto Digital como sede da nossa nova filial reflete nosso comprometimento em estar no centro da inovação e tecnologia no Brasil. Esta localização estratégica nos permitirá não apenas ampliar nossa atuação, mas também nos conectar com um ecossistema que promove o avanço tecnológico. Estamos ansiosos para oferecer soluções inovadoras e facilitar a adoção do SAP S/4HANA Public Cloud Edition para empresas de médio porte."

AÇÕES DA AVVALE

Com essa expansão, a Avvale reafirma seu compromisso em se tornar um centro de excelência em soluções tecnológicas, ampliando sua presença no Brasil e em outros países. Recife respira inovação graças ao seu ecossistema, alavancado pelo Porto Digital, algo de suma importância para a Avvale, que planeja concentrar na cidade seu centro de excelência para exportar serviços ao exterior. Essa estratégia visa garantir excelência na entrega de projetos e consultoria, reforçando o compromisso da empresa com qualidade e inovação.

A Avvale é uma empresa global que promove a transformação digital, desenvolvendo negócios inovadores por meio da economia circular, viabilizada pela tecnologia e convertendo ideias em soluções práticas que podem ser desenvolvidas por meio de ciclos curtos e iterativos.