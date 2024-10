Empresas anunciam investimentos e recebem incentivos fiscais para instalar projetos em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

128ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic) aceontece nesta terça-feira (15), no auditório da Adepe

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado realizam nesta terça-feira (15), a 128ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic). O encontro será no Auditório da Adepe, na Avenida Rosa e Silva, a partir das 9h, no Recife. Na ocasião serão apresentados empreendimentos aprovados para implantação ou ampliação de indústrias, centrais de distribuição e importadores atacadistas em programas de incentivos fiscais com investimentos e empregos para todo o Estado.

Esta será a quarta reunião do Condic em 2024. Até o momento, foram anunciados quase R$ 750 milhões em investimentos com expectativa de 2.361 novos empregos, beneficiando 163 empresas através dos programas Prodepe e Proind. Mais uma reunião está prevista para acontecer até o final de 2024, totalizando cinco, enquanto em 2023 foram realizadas três.

IMPORTADORAS

Ao todo, 12 projetos de empresas de importação receberam parecer favorável e estão localizados em Recife, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Ipojuca. As importações anuais previstas chegam a R$ 112,3 milhões e geram um recolhimento de ICMS de R$ 12,6 milhões para o Estado. Entre as empresas com projetos de importação aprovados estão Alucomaxx Brasil, Ascensus Trade e Logística, Caracol Comércio de Máquinas e Ferramentas, Controflow Comércio e Indústria, Fortquim do Brasil Indústria Química, Global Trading, entre outras.

Seis Centrais de Distribuição (CD) incentivadas neste Condic irão gerar R$ 69,1 milhões entre compras e transferências anuais previstas com recolhimento anual de ICMS de R$ 7,6 milhões. Municípios como Itapissuma, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Abreu e Lima e Recife foram contemplados pelos projetos.

ATRAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS



No primeiro semestre de 2024, Pernambuco atraiu R$ 14,3 bilhões em investimentos, levando em conta não só o Prodepe e o Prodimpe, mas todos os negócios. Esse valor é superior a todos os investimentos anunciados em 2023, que somaram R$ 2,6 bilhões.

Foram 86 empresas que anunciaram a instalação ou expansão de suas operações em Pernambuco, impulsionadas principalmente por grandes investimentos como o da Stellantis (R$ 13 bilhões), Neonergia Pernambuco (R$ 5,1 bilhões), e outros grandes investidores como Solar Coca-Cola (R$ 700 milhões), Ball e (R$ 100 milhões) Grupo Mateus, Noronha Pescados (R$ 25 milhões), Fante Bebidas (R$ 18 milhões) e Oggi Sorvetes (R$ 146, 7 milhões).