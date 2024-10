Week Noivas aposta na celebração de 470 mil casamentos no País e na movimentação de R$ 28 bi do setor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Primeira edição do Week Noivas acontece entre 18 e 20 de outubro, na Casa Baldoria, no Bairro do Recife. Sessenta expositores participam do evento

Dados recentes da Associação Brasileira de Eventos apontam que o setor tem estimativa de movimentação de R$ 28,2 bilhões até o final de 2024. Quando se fala especificamente em casamento, a mesma pesquisa afirma que são esperadas cerca de 470 mil celebrações matrimoniais ao longo do ano. Para agradar e oferecer serviços cada vez mais inovadores, as feiras continuam diversificando seus produtos e sendo uma opção para os casais que buscam melhores condições de fechar negócio e realizar o sonho da festa de casamento.

Além disso, o público terá a comodidade de encontrar tudo o que precisa em um só local, facilitando o planejamento. A Week Noivas está na primeira edição e será realizada entre os dias 18 e 20 de outubro. O evento vai acontecer em um casarão centenário, no coração do Recife Antigo, na Casa Baldoria, próxima à Igreja Madre de Deus. A recém-inaugurada casa de festas faz parte de um dos projetos estruturadores que têm o objetivo de revitalizar e reocupar o Bairro do Recife.

“Nós, que atuamos no ramo de festas de casamento, percebemos que a demanda vem aumentando consistentemente. Vimos também que o público está buscando fazer festas mais intimistas, porém está mais exigente com produtos e serviços mais personalizados e empresas que possam transformar uma ideia em realidade”, explica Filipe Freire, organizador da Week Noivas. Ele acrescenta que na feira será possível fechar uma festa intimista completa, para 80 convidados, a partir de R$ 17 mil.

TENDÊNCIAS E SERVIÇO

Durante três dias, a 1ª Week Noivas trará 60 expositores com tendências e serviços diversos e alguns inovadores em cerimônias de casamento. Para os casais que não abrem mão do clássico e são apaixonados por décadas passadas, a AeM Locação vai levar para a feira carros antigos dos anos 20 e 50, nos modelos Ford Phaenton 29 e Chevrolet Bel Air 54. Aqueles que buscam referências de elegância e sofisticação, na Week Noivas haverá um piano de cauda, que pode encantar os ouvidos e também a decoração de uma cerimônia. Ainda sobre decoração, Juliana Battista, da JB Decor, explica que a tendência do momento é o black and white, com todos os componentes personalizados em preto e branco e detalhes em prata.



Os casais que não têm medo de novidades podem inovar no bolo. A confeiteira Tânia Bonfim adianta que vai levar sabores diferentes para a feira, entre eles, o de limão siciliano com recheio de ganache com esse sabor, massa amanteigada e geleia de mirtilo artesanal; e também o Romeu e Julieta, com recheio de ganache queijo parmesão e creme de goiaba. A designer de bolo Silvinha Freire diz que o minimalismo continua em alta, em que são utilizadas diferentes técnicas de esculturas em papel de arroz. Mas conta também que a utilização de tons tropicais nos bolos vem ganhando adeptos com o uso da paleta laranja, amarela e verde.

O minimalismo também vem é requisitado na hora de escolher o vestido da noiva, explica Juliane Ísis, da Brides Wedding - Divulgação/Alexandre Magalhães

O minimalismo também vem sendo requisitado na hora de escolher o vestido da noiva, explica Juliane Ísis, da Brides Wedding. Mas também vem enchendo os olhos o tecido em high gloss ou alto brilho. “Esses vestidos trazem um brilho elegante e delicado e combinam com detalhes de renda”, indica. As amantes de renda, inclusive, terão opções com a riqueza de detalhes artesanais da Renascença, que realçam a beleza natural da mulher, criando um visual atemporal e com padronagens únicas. “A noiva pode levar a referência de modelo que goste e nós fazemos esse vestido todo em Renascença, de forma bem personalizada”, explica Maria Antônieta, da Agreste & Veneza.

Para quem está em dúvida sobre qual modelo escolher ou, até mesmo, qual maquiagem e acessórios estão em alta, no dia 18 de outubro (sexta-feira) haverá um desfile a partir das 18h, em que as noivas presentes poderão conhecer novas modelagens e referências. A Week Noivas trará ainda expositores na área de fotografia, filmagem, cerimonial, celebrante, buffet, orquestra, doces finos, lembranças, cestas personalizadas, além de novidades como degustações, mini-hambúrguer feito na hora e um serviço de carrocinha de café para todos os visitantes.

SERVIÇO



1ª Week Noivas - Feira de negócios e tendências para noivos

Quando: 18 a 20 de outubro, das 13h às 22h

Local: Casa Baldoria - Rua Vigário Tenório, 177, Bairro do Recife

Entrada: R$ 15,00 - https://evenyx.com/week-noivas

Instagram: @weeknoivas