Pernambuco atrai R$ 70,4 milhões em investimentos que vão gerar 642 novos empregos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em sua 4ª reunião em 2024, o Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic) aprovou benefícios fiscais para 61 projetos, que somam R$ 70,4 milhões em investimentos e a previsão de gerar 642 novos empregos. Na comparação com outras reuniões, essa 128ª foi a menor do ano e a que registrou o mais baixo valor de aportes.

Os números foram divulgados nesta terça-feira (15), na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Foram aprovados 61 projetos, sendo 37 de indústrias, 13 de centrais de distribuição e 11 de importadores atacadistas, que deverão implantar ou ampliar suas operações no estado.

Do total de projetos, 15 serão direcionados para a Região Metropolitana do Recife e os 22 demais para o interior. Na distribuição dos empregos, 137 vão ficar na RMR e 505 direcionados para o interior do Estado.



Entre os projetos industriais aprovados, estão a ampliação com nova linha de produtos da empresa BRN Indústria, em Petrolina, com R$ 4,5 milhões; a ampliação com nova linha de produtos da Timbaúba S.A, em Petrolina, com R$ 1,8 milhão; e a implantação da indústria JPS Unamilk, em São Bento do Una, com aporte de R$ 1,2 milhão.

Já entre os projetos em destaque do Proind estão a MTX Termoplástico com R$ 10,8 milhões, em Igarassu; a Global Energia com R$ 6 milhões, em Chã de Alegria; a Mexichem com R$ 5,3 milhões, no Cabo de Santo Agostinho; a Matasul Indústria, em Palmares, com R$ 4,6 milhões; a Oxine, em Bezerros, com R$ 3 milhões; a L Eduardo Acumuladores, com R$ 2,9 milhões, em Caruaru; a Imercor Indústria e Serviços de Usinagem, em Condado, com R$ 3,2 milhões; a Rosatex do Nordeste, em Paulista, com aporte de R$ 3 milhões, entre outros.

Ampliação e implantação de investimentos vai gerar 642 novos empregos no Estado - Divulgação

INTERIORIZAÇÃO

“Muito feliz com mais uma reunião do Condic, onde nós aprovamos mais de R$ 70 milhões em novos investimentos para Pernambuco e mais de 600 empregos sendo gerados com um fator muito bacana: mais de 80% desses empregos agora foram destinados para o interior do Estado. É a política de interiorização do governo Raquel Lyra começando a dar resultados. A nossa Agência de Desenvolvimento Econômico tem se feito presente nos municípios do interior do estado, fazendo chegar ao setor empresarial que atua nessa região aquele mesmo nível de informação e de apoio que a gente dá na Região Metropolitana do Recife”, comemora o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

"Em pouco mais de um ano e meio de gestão da governadora Raquel Lyra, Pernambuco criou quase 95 mil empregos. Os anúncios do Condic de hoje chegam para somar na geração de emprego e renda e mostram o resultado de um olhar voltado para um desenvolvimento que é construído passando por todos os cantos de Pernambuco, do Cais ao Sertão. São 505 projetos anunciados no interior e 137 na RMR. Isso é prova desse trabalho com foco em desenvolver nosso estado como um todo”, comenta o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho.

BALANÇO ANUAL

Estes números chegam para somar a outros três anúncios de investimentos realizados este ano. Até o momento, contabilizam-se R$ 820 milhões em investimentos com geração de mais de 3 mil empregos. A quinta e última reunião está prevista para acontecer no dia 19 de dezembro.

A leegislação dos incentivos fiscais em Pernambuco prevê que sejam realizadas quatro reuniões por ano, a cada três meses. Em 2023 foram realizadas três e a previsão para este ano é de que o número chegue a cinco, com a última fechando o ano em dezembro.

REUNIÕES DO CONDIC EM 2024

Nº Mês Investimentos Empregos

125ª Março R$ 166,5 milhões 661

126ª Junho R$ 331,5 milhões 1.355

127ª Julho R$ 249,8 milhões 345

128ª Outubro R$ 70,4 milhões 642