Arena Star Health traz destaques na área de inovação em saúde durante a HospitalMed 2024

Pernambuco é referência nacional como polo de saúde e como parque tecnológico e de inovação. E essa relevância vai ganhar um reforço importante com a atuação do Sebrae/PE na edição 2024 da HospitalMed, maior feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste.

A entidade assume pela primeira vez a realização da Arena Star Health, dedicada à área de inovação do evento que, este ano, acontece de 23 a 25 de outubro, das 14h às 20h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Analista do Sebrae/PE, Gabrielle Carvalho comenta a proposta da iniciativa. “Saúde é um ambiente inovador por excelência, e trabalhamos sempre para fomentar e desenvolver o setor e aumentar a competitividade do estado na área. Por isso, teremos na Arena Star Health uma série de ações de conexão entre negócios já consolidados e startups, incluindo desde a exposição de produtos, soluções e serviços das empresas até a oferta de conteúdos de inovação e outros voltados à gestão”, ressalta.

STARTUPS DE SAÚDE

A Arena Star Health vai reunir aproximadamente 20 startups que atuam no mercado de saúde. A seleção das participantes envolveu um trabalho de curadoria para identificar o nível de maturidade de cada empreendimento.

A programação do espaço inclui discussões sobre temas como ecossistemas colaborativos, empreendedorismo e parcerias para inovação em saúde digital; pesquisa como impulsionadora da inovação e transformação digital no ambiente hospitalar; e inteligência de dados e pensamento estratégico como pilares de inovação, entre outros.

Gabrielle Carvalho aponta mais atividades que vão ocorrer na arena. “Contaremos com a participação da UFPE e da Associação Brasileira de Startups gerando conteúdos e mostrando o que vêm fazendo em inovação na área de saúde. Também teremos pitches, rodadas de negócios, atendimento empresarial e uso dos óculos de realidade virtual”, detalha. No caso do Sebrae, esses equipamentos têm sido usados para o público assistir de forma diferenciada a vídeos com histórias de negócios tradicionais que adotaram soluções inovadoras em seus processos.

CICLO DE PALESTRAS

Outro destaque da Arena Star Health é a oferta de palestras. “Teremos abordagens sobre tendências e temas atuais para o setor, como empreendedorismo em saúde, prontuário eletrônico, como inovar nessa área e marketing digital para clínicas e consultórios”, detalha a analista do Sebrae.

Essas intervenções serão na modalidade palestra silenciosa, formato que vem ganhando espaço nos eventos por oferecer uma experiência imersiva e sem interferência externa mesmo com múltiplas atividades acontecendo no ambiente.

Projeto paralelo da HospitalMed, a Arena Star Heath é realizada pelo Sebrae/PE em parceria com a Insight Feiras & Negócios. A iniciativa tem apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Hospital das Clínicas - UFPE e da empresa Aeolus Cloud.

HospitalMed na 12ª edição

A HospitalMed é a maior feira de saúde, bem-estar e negócios do Norte e Nordeste e a segunda do gênero no Brasil. Realizada pela Insight Feiras & Negócios, ela contará com mais de 300 expositores e 400 marcas, com público esperado superior a 26 mil visitantes.

A 12ª edição do evento acontece de 23 a 25 de outubro, sempre das 14h às 20h, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Mais informações estão disponíveis no site hospitalmed.com.br e no perfil do instagram @hospitalmedbr.