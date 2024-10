Novos voos saindo de Recife para Buenos Aires começam a operar em dezembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Parceria da Empetur com a Gol aumenta de um para três voos semanais. As viagens reforçam o destino Pernambuco e as conexões internacionais

O Governo de Pernambuco, através da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), anuncia novos voos direto da capital Recife para a cidade de Buenos Aires, na Argentina. Atualmente existe um voo semanal e a partir do dia 02 de dezembro serão três por semana. As viagens, que serão feitas pela Gol Linhas Aéreas, reforçam a malha aérea do Estado e o destino Pernambuco.

“Esse aumento da conectividade é fruto da parceria da Empetur com as cias aéreas. Temos trabalhado incansavelmente para garantir que o verão seja gigante, com novos voos internacionais e a consolidação de Pernambuco como o maior destino do Nordeste", contou Eduardo Loyo, presidente da Empetur. “O Aeroporto Internacional dos Guararapes está consolidado como o maior do Norte-Nordeste e entre os maiores do Brasil em movimentação de passageiros”, concluiu.

Alta temporada

A parceria da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur) com a GOL registrou, na alta temporada, um aumento de 50% no número de turistas no estado. Os dados são em relação ao mesmo período do ano passado.

Novos voos



Idas: Segunda-feira / Sábado - G3 9515 - EZE REC - 23h30 04h35

Sábado - G3 7753 - AEP REC - 20h15 01h15

Voltas: Terça-feira / Domingos - G3 9516 - REC EZE - 06h35 12h15

Sábado - G3 7752 - REC AEP - 11h05 16h40

Mercado internacional

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, a Movimentação dos Principais Mercados Emissores Internacionais - Setembro de 2024, registrou o número total de entrados estrangeiros (janeiro a setembro): 40.063 e Movimentação de brasileiros (entrados e saídos) (janeiro a setembro) : 192.409.