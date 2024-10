Projeto para fomentar empreendedorismo em comunidades do Recife tem início nesta terça-feira (22)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo em áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do Recife, o Sebrae Pernambuco vai promover, até o fim do ano, atividades do projeto Sebrae Plural Comunidades.

A iniciativa vai levar capacitações e mentorias para empreendedores das comunidades de Caranguejo Tabaiares, Rosa Selvagem e Brasília Teimosa, abordando temas como modelos de negócios, finanças, gestão e marketing digital.

Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (25/10) pelo link www.somosverda.com.br/sebrae.

A primeira oficina de cocriação, que vai contar com a presença de lideranças locais e empreendedores, acontece nesta terça-feira (22), das 13h às 17h, na Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares (Rua Campos Tabaiares, 92, Ilha do Retiro).

Na quinta-feira (24), será a vez da comunidade de Brasília Teimosa, no Instituto JCPM (Avenida República do Líbano, 251, Pina). Já a oficina de Rosa Selvagem ocorrerá na sexta-feira, 25 de outubro, das 13h às 17h, na Casa Comunitária (Rua Alberto Patroni, 580, Várzea).

De acordo com Anna Gordiano, analista do Sebrae/PE, o projeto contará com uma jornada formativa estruturada a partir das vocações econômicas de cada comunidade, identificadas por meio de um diagnóstico iniciado no último mês de setembro. “A proposta é fortalecer o ecossistema de negócios das comunidades e, efetivamente, transformar realidades por meio do empreendedorismo”, destaca.

As atividades vão seguir até o mês de dezembro e serão finalizadas com uma intervenção artística em cada comunidade.