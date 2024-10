TJPE derruba liminar que travava construção do Arco Metropolitano e da Escola de Sargentos no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Decisão do próprio presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco anula liminar que impedia liberação de obras na região da APA Aldeia-Beberibe

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, suspendeu liminarmente os efeitos de uma decisão liminar que impedia o Estado de Pernambuco e a CPRH de autorizar a construção de qualquer empreendimento público ou privado na área que compõe o Corredor Ecológico da APA Aldeia-Beberibe, destravando o início das obras do Arco Metropolitano e da Escola de Sargentos do Exército, que se integram à parte da região de proteção ambiental.

O Juízo da 1ª Vara Cível de São Lourenço da Mata havia atendido a pedido do Fórum Socioambiental de Aldeia, que encaminhou o Ofício à 2ª Promotoria de Justiça Cível de São Lourenço, argumentando da impossibilidade de implementação do Corredor Ecológico da Área de Proteção, em razão da ausência de delimitação da área, por meio do Decreto Estadual que disciplina o Corredor Ecológico da APA. O Ministério Público, por sua vez, ajuizou a Ação Civil Pública, buscando provimento judicial no sentido de garantir a delimitação necessária para implementação do corredor ecológico já criado.



Com a decisão do TJPE, o entendimento é de que essa decisão em primeira instância "dirige à Administração Pública impedimento genérico e absoluto". Em trecho da decisão, o presidente do TJPE esclarece que a ausência da delimitação do corredor da APA Aldeia-Beberibe não decorreu de "um mero erro material", no caso, a falta de um anexo com imagens à legislação estadual delimitando a área em questão, mas sim da "verificação da necessidade de revisão dos parâmetros de delimitação do corredor ecológico".

"A ausência de publicação do anexo não decorreu de um mero erro material, mas sim da verificação da necessidade de revisão dos parâmetros de delimitação do corredor ecológico em questão, em razão dos impactos para empreendimentos públicos relevantes, que já se encontravam em estudo e podem conviver de forma absolutamente harmônica/sustentável com a delimitação da proteção ambiental decorrente da definição do corredor ecológico", garantiu Paes Barreto.

"A correta interpretação do regime legal admite a delimitação da área do corredor ecológico em momento posterior ao da criação da unidade de conservação, bem como que a existência de corredores ecológicos não constitui impeditivo para o licenciamento de empreendimentos, desde que respeitadas as restrições naturais e compatíveis com a proteção outorgada pela constituição da APA", complementa.

Ainda segundo a decisão, "não há qualquer elemento concreto que esteja (as obras) a causar risco ao meio ambiente, especialmente à APA Aldeia-Beberibe, ou ao seu pretendido corredor ecológico, ainda em processo de estudo para futura delimitação".

Paes Barreto também justificou que a decisão impugnada poderia causar "enormes transtornos às atividades da Administração Estadual, com potencial de gerar dano irreparável ao interesse público, a partir da paralisação de projetos de grande relevância para a população do Estado".

PROJETOS DO ARCO METROPOLITANO E DA ESCOLA DE SARGENTOS

Ao todo, o projeto para instalação da Escola de Sargentos demanda um aporte de R$ 1,8 bilhão, e estima-se um impacto econômico grande em Pernambuco, vide o efetivo envolvido de 6, 2 mil pessoas entre alunos, professores e demais funcionários. Isso representa R$ 211 milhões em salários pagos, que irão girar na economia do Estado. O projeto da ESA prevê a construção de 24 edifícios totalizando 576 apartamentos.

A obra do Arco Metropolitano tem valor de R$ 1,3 bilhão, sendo 650 milhões do Estado e R$ 650 milhões do governo federal. O Lote 2, conhecido como trecho Sul, compreende 27 km ligando o Cabo de Santo Agostinho à BR-232 e, de lá, segue até a BR-408, na altura do município de Paudalho. É considerado o trecho mais simples e com menos polêmica do Arco Metropolitano. O Lote 1, que liga Paudalho a Goiana (Mata Norte do Estado) é marcado por divergências, porque corta a área de proteção ambiental Aldeia-Beberibe (APA Beberibe) e vinham sendo discutidas mudançans no traçado.

No total, o Arco Metropolitano será uma rodovia duplicada com 65 km, que liga o Norte ao Sul da Região Metropolitana do Recife e municípios da Zona da Mata.

Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia Beberibe, por sua vez, se estende por oito municípios do Grande Recife, em um território de 31.634 hectares onde se encontram 20% do que resta da Mata Atlântica no Estado de Pernambuco. A reserva ambiental é administrada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e abrange parte dos municípios Abreu e Lima (69,02%), Araçoiaba (28,71%), Camaragibe (46,69%), Igarassu (22,78%), Paudalho (10,18%), Paulista (22,24%), Recife (23,31%) e São Lourenço da Mata (2,51%).