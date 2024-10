"Papai Financeiro" leva educação financeira a jovens de periferia no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Palestra do educador e escritor Thiago Godoy ocorrerá dia 25 no .BB (Ponto BB), agência digital conceito do Banco do Brasil, no Recife Antigo

Com o objetivo de estimular o tema da educação financeira entre os jovens, a Serasa se une ao Banco do Brasil e à Ativos para levar o influenciador Papai Financeiro ao Recife. Considerado uma das maiores autoridades brasileiras do tema, o influenciador Thiago Godoy conversará com jovens da periferia nas dependências do .BB (Ponto BB), a agência conceito do Banco do Brasil, localizada no Recife Antigo.

O impacto das emoções



Mestre pela Fundação Getúlio Vargas, onde estudou as origens comportamentais e emocionais do desequilíbrio financeiro, Thiago Godoy é autor do best-seller “Emoções Financeiras”, colunista do portal InfoMoney e da revista Vida Simples. Há mais de 10 anos, atua como educador financeiro, criando a organização Papai Financeiro, que estuda o impacto das emoções no processo de tomada de decisões econômicas dos indivíduos.



Durante uma manhã de imersão e troca de conhecimentos, cerca de 40 jovens terão a oportunidade de ouvir o Papai Financeiro, ter acesso a conceitos essenciais de finanças pessoais e receber orientações práticas sobre finanças pessoais.



Inaugurado em março, o .BB propõe um novo modelo de atendimento, baseado no uso intensivo de tecnologia, com foco no relacionamento com os clientes e pautado, além da tecnologia, em sustentabilidade, cultura e esporte.



Ao mesmo tempo em que celebra a conveniência de soluções digitais - como hologramas, robôs e cabines virtuais de atendimento -, a agência celebra a cultura pernambucana e estimula todas as formas de conhecimento.

Relação com o dinheiro

“A educação financeira é o primeiro passo para a construção de uma relação saudável com o dinheiro, processo que deve ser incentivado desde os primeiros anos de formação”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa, que se desloca de São Paulo para acompanhar presencialmente a palestra em Recife.

“Para o Banco do Brasil, promover a educação financeira entre os jovens não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas de capacitar os jovens a tomarem decisões financeiras conscientes e responsáveis. Ao investir na formação financeira desde cedo, contribuímos para a construção de uma geração mais preparada para enfrentar os desafios econômicos do futuro”, afirma Felipe Prince, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos do Banco do Brasil.



Além do conteúdo educacional, os consumidores que visitarem o .BB poderão aproveitar os descontos especiais e quitar seus débitos em um totem de autoatendimento instalado no local pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Palestra: “A Ciência da Saúde Financeira”, com Thiago Godoy

Data: 25/10

Horário: das 9h às 10h

Endereço: .BB – Av. Rio Branco, 240, 1º andar, Recife Antigo

Para participar, inscreva-se: https://blog.bb.com.br/ponto-bb-confira-a-agenda-de-outubro-de-2024/

Após a palestra, Thiago Godoy e os líderes de Serasa e BB estarão à disposição da imprensa.