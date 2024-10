Raquel Lyra comanda evento em homenagem aos servidores estaduais e anuncia pagamento antecipado de salários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante seu discurso, a chefe do Executivo lembrou as ações que o Estado tem feito pela valorização da categoria em todas as áreas de atuação

Em comemoração ao Dia do Servidor Público (28), a governadora Raquel Lyra comandou uma cerimônia de homenagens aos servidores estaduais e anunciou que o pagamento dos salários deste mês será antecipado para o dia 28, próxima segunda-feira, ponto facultativo. O evento, realizado nesta quinta-feira (24), no Centro de Convenções, em Olinda, também contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause. Na ocasião, quinze profissionais do Governo de Pernambuco receberam uma placa comemorativa pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

Durante seu discurso, a chefe do Executivo lembrou as ações que o Estado tem feito pela valorização da categoria. “Este é um momento de homenagear os servidores estaduais pelo trabalho que eles estão realizando em cada órgão e secretaria do Governo de Pernambuco. Nesses últimos vinte e dois meses nós promovemos a valorização desses profissionais, concedemos reajuste salarial para 43 categorias e nomeamos cerca de 8 mil servidores, sendo mais de 5 mil apenas para a educação. Nós temos a oportunidade de transformar a vida dos pernambucanos para melhor e é por eles que estamos trabalhando para promover a mudança que nossa população precisa”, destacou Raquel Lyra.

HOMENAGENS

No grupo de 15 homenageados de diversas secretarias e órgãos estava a enfermeira Maria José Mesquita. Trabalhando há 26 anos no Hospital Geral da Mirueira, no município de Paulista, ela publicou um livro com histórias que ocorreram na unidade. “O livro era o sonho de uma grande amiga, colega de trabalho, Rosa Carlos, com quem fui co-autora. Nós vivemos muitas histórias lá dentro. Histórias tristes, felizes, de reconstrução. Então tivemos a ideia de publicar o livro para que as pessoas tivessem conhecimento de que havia muita vida lá dentro, muita luta”, detalhou.

A secretária estadual de Administração, Ana Maraíza, afirmou que o trabalho exercido por cada servidor faz a diferença na vida da população pernambucana. “Ser servidor público é ter uma missão. E temos a felicidade de poder transformar a vida das pessoas com muito trabalho. É nisso que acreditamos e é assim que a gestão tem trabalhado. Para cada ação, programa e entrega de políticas públicas, contamos com um time incrível que está sendo representado por uma parte dos nossos servidores neste evento”, observou.

Ainda na programação do evento estavam uma palestra do jornalista e escritor Caco Barcellos, com o tema “Dos Desafios da Atualidade à Excelência na Gestão Pública”, além de apresentações culturais, exposições com stands da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart), com o Programa Morar Bem PE; da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), com peças do Projeto Galeria Reciclada; da Escola de Governo da Administração Pública (Egape), com informações sobre cursos promovidos pela instituição; Corpo de Bombeiros; Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), com ações do Prolazer; e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com informações sobre o PE Livre acesso, VEM e carteira de identificação da pessoa com TEA, entre outros.

Balanço

O Governo do Estado tem implementado diversas ações para promover a valorização do funcionalismo público estadual, entre elas: reajuste salarial para 43 categorias de servidores públicos; nomeação de mais de 8,3 mil servidores, dos quais mais de 5,9 mil foram para a educação; e o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) 2024 no valor de R$ 164,4 milhões, contemplando mais de 21 mil vínculos que desempenharam suas funções nos processos educacionais e nas metas atingidas. Houve, ainda, a realização de concurso público para sete mil novos profissionais da segurança pública. Além de favorecer uma gestão mais eficiente, essas iniciativas beneficiam a população por meio de melhores serviços públicos para lidar com os desafios da atualidade.