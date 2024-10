Neoenergia Pernambuco oferece desconto de até 65% na conta e parcelamento de dívidas para os moradores da RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Equipes da distribuidora de energia estarão na Associação de Moradores do Conjunto Beira-Mar, para atender aos clientes no município de Paulista

A Neoenergia Pernambuco está oferecendo até 65% de desconto para os moradores do bairro do Janga, localizado na 4ª Região do município de Paulista, nesta segunda-feira (28).

Para garantir o desconto, os clientes da distribuidora devem comparecer à Associação dos Moradores do Conjunto Beira Mar, localizado na Rua Dr. Inácio de Andrade Lima, sem número, em frente à Escola Municipal Paulo Freire. O atendimento será realizado até a sexta-feira (1º), das 9h às 16h.

Para garantir o desconto de até 65% na conta de energia, o cliente precisa participar de algum programa social do Governo Federal, apresentar o Número de Inscrição Social (NIS) ou o do Benefício de Prestação Continuada (BPC), possuir uma renda menor do que meio salário-mínimo por pessoa na residência e se inscrever na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) da Neoenergia.

Além da inscrição na TSEE, os moradores do Janga ainda terão todos os outros serviços disponíveis em uma loja tradicional da Neoenergia à disposição na Associação dos Moradores.

As equipes da distribuidora também negociarão as dívidas dos clientes com condições especiais, como parcelamento na conta de energia e em até 21 parcelas no cartão de crédito.

O QUE É TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA?

Benefício criado pelo Governo Federal para as residências de famílias de baixa renda que consiste na concessão de descontos de até 65%, de acordo com consumo da família.

Para indígenas e quilombolas, o percentual pode chegar a 100%. O benefício é regulamentado pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010.

QUEM TEM O DIREITO À TARIFA SOCIAL DE ENERGIA?

Toda família de baixa renda que atenda aos requisitos da renda média de até meio salário-mínimo e esteja com o cadastro social no CadÚnico atualizado nos últimos dois anos.

É necessário possuir o Número de Identificação Social - NIS, independentemente de possuir ou não o benefício do Auxílio Brasil.

As famílias que possuem algum membro como beneficiário do BPC/LOAS também têm direito à Tarifa Social, através do Número do Benefício (NB).

CADASTRO PELO WHATSAPP

Clientes da Neoenergia que não foram inscritos ainda na Tarifa Social têm a facilidade de solicitar a inscrição pelo WhatsApp da concessionária: (81) 3217-6990.

Para isso, basta informar o número da conta contrato com a Neoenergia e o NIS ou NB (BPC/LOAS).

Se o beneficiário não for o titular da conta contrato, deverão ser enviadas também, pelo aplicativo, fotos do CPF e do RG do portador do NIS.

Os dados serão confirmados através dos bancos de dados do Governo Federal no prazo de cinco dias úteis para a inscrição no programa social. Caso os requisitos sejam atendidos, os descontos são apresentados a partir da fatura seguinte.