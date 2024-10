Saúde financeira: 6 motivos para usar o Open Finance

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A internet revolucionou a forma como nos relacionamos, inclusive com as instituições financeiras. O Open Finance é uma prova disso: a ferramenta, que coloca o consumidor no controle das suas finanças, tem conquistado cada vez mais pessoas.

O que é?

O Open Finance é um sistema que permite a conexão entre diferentes instituições financeiras, possibilitando o compartilhamento seguro de dados financeiros dos clientes. Por meio dessa ferramenta, as instituições podem acessar informações como extratos bancários, investimentos e histórico de crédito, com a devida autorização do cliente.

“A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de compartilhar informações entre instituições financeiras. Desde operações de crédito, cheque especial, até as taxas de juros que estão ofertando para o indivíduo. Desta forma, fornecendo as informações à plataforma, os usuários automaticamente recebem poder de barganha, tendo propostas com os melhores preços e adequadas ao seu perfil”, explica Jayme Fraga, gerente da agência no Paulista da Sicredi Recife.

É seguro?

O compartilhamento dos dados financeiros é realizado de forma segura e transparente. As informações são compartilhadas exclusivamente entre instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central e sempre com uma finalidade específica, definida pelo consumidor no momento da autorização. Além disso, o compartilhamento possui um prazo de validade, garantindo que seus dados sejam utilizados apenas para o propósito solicitado.

Benefícios

Consumidor no centro: O consumidor tem mais controle sobre seus dados e pode escolher com quais instituições compartilhar suas informações;

O consumidor tem mais controle sobre seus dados e pode escolher com quais instituições compartilhar suas informações; Melhor experiência: A ferramenta proporciona uma experiência mais personalizada e satisfatória para o consumidor;

A ferramenta proporciona uma experiência mais personalizada e satisfatória para o consumidor; Melhores taxas e condições: Além de estimular a criação de novos produtos e serviços financeiros, a competição entre as instituições financeiras incentiva a redução dos custos operacionais;

Além de estimular a criação de novos produtos e serviços financeiros, a competição entre as instituições financeiras incentiva a redução dos custos operacionais; Portabilidade de relacionamento entre instituições: O consumidor pode trocar de banco de forma mais fácil e rápida, sem a necessidade de refazer todo o processo de cadastro. Essa portabilidade também incentiva a concorrência entre as instituições, oferecendo mais opções para o consumidor;

O consumidor pode trocar de banco de forma mais fácil e rápida, sem a necessidade de refazer todo o processo de cadastro. Essa portabilidade também incentiva a concorrência entre as instituições, oferecendo mais opções para o consumidor; Maior transparência: É possível acessar um volume maior de informações sobre gastos e investimentos, o que facilita a comparação de preços e condições entre diferentes instituições financeiras. Essa transparência também contribui para um mercado mais seguro, ajudando a combater fraudes e aumentar a confiança nas transações financeiras;

É possível acessar um volume maior de informações sobre gastos e investimentos, o que facilita a comparação de preços e condições entre diferentes instituições financeiras. Essa transparência também contribui para um mercado mais seguro, ajudando a combater fraudes e aumentar a confiança nas transações financeiras; Inclusão de segmentos desassistidos: O acesso a serviços financeiros se torna mais democrático, permitindo que mais pessoas, incluindo aquelas que antes não tinham conta em banco, participem do sistema financeiro;

Sicredi

A Sicredi é uma das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central que oferta os serviços do Open Finance. Ao optar pelo serviço da instituição, o consumidor receberá ofertas que se encaixam às suas necessidades e contará com produtos e serviços adequados ao seu perfil.

Além disso, poderá usufruir de um relacionamento mais próximo e eficiente com o sistema de cooperativas de crédito brasileiro, que tem mais de 2.700 agências, em todo o Brasil.

“Aqui na Sicredi Recife você pode contar com a credibilidade de uma instituição com mais de 120 anos de mercado, além de condições de taxas e parcelas para créditos, investimentos, máquinas de cartões, consórcios e opções de cartões de crédito, que na maioria das vezes, são mais atrativas ao compararmos com as instituições financeiras tradicionais. Tudo isso com um atendimento diferenciado e parceiro”, completa Jayme.