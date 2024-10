Em sua 7ª edição, o Dia sem Imposto promove conscientização sobre a alta carga tributária no Brasill

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) realiza a 7ª edição do evento Dia sem Imposto nesta quinta-feira (31), na Casa da Indústria. A programação será gratuita e aberta ao público, incluindo palestras, exposição de produtos com e sem imposto em um minimercado, além de sorteios de itens com descontos equivalentes ao valor dos impostos. A inscrição pode ser feita no fiepe.org.br.



De acordo com o presidente da FIEPE Jovem, organizadora do evento, Rodrigo Veloso, é fundamental promover um debate sobre o tema. “Este é um assunto de extrema relevância para nós, do setor industrial. A alta carga tributária impacta diretamente nossa competitividade e representa um grande desafio, já que o Brasil possui um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, com uma enorme variedade de impostos, contribuições e taxas”, afirma.

DISTORÇÕES NA REFORMA





Veloso também destaca que, embora a recente regulamentação da reforma tributária traga avanços para a aceleração do crescimento do país, "existem distorções que precisam ser corrigidas. E é justamente sobre isso que queremos debater com vocês", acrescenta.



Rodrigo Veloso defende um sistema que seja eficiente e justo. “Muitos impostos são cobrados. Além disso, tributar mais produtos do que serviços é socialmente injusto e contribui para aumentar a regressividade do sistema tributário brasileiro”, analisa.



De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a carga fiscal média agregada ao setor industrial no atual sistema tributário é de 42%, o dobro da média cobrada em outros países emergentes.



PROGRAMAÇÃO