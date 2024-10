Natal do Shopping Guararapes terá musicais, espaço imersivo e desfiles

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Programação será inaugurada nesta sexta-feira, a partir das 18h, com o tema "Natal no Jardim Musical". Confira atrações deste ano

O Shopping Guararapes vai dar início à programação de Natal nesta sexta-feira, 1º de novembro, a partir das 18h. Com o tema “Natal no Jardim Musical”, o mall investiu em atrações interativas, como espaço imersivo, musicais e desfiles dos personagens temáticos.

A chegada do Papai Noel com a estreia do musical infantil autoral vai dar início às festividades, já na sexta-feira. Além dela, durante os meses de novembro e dezembro, de quarta a domingo, a programação contará com corais e apresentações clássicas das músicas natalinas.

O trono do Papai Noel estará instalado na Praça de Eventos e receberá crianças para a foto de Natal todos os dias, das 12h às 21h. Neste ano, o Shopping Guararapes também instalou o Trono Pet para que os tutores registrem uma foto com seus pets.

Trono do Papai Noel estará instalado na Praça de Eventos do Shopping Guararapes e, neste ano, conta com o Trono Pet - Divulgação

Outra atração da programação é o Espaço Imersivo do Papai Noel, que utiliza projeções e sons para apresentar diferentes cenários para as crianças. Localizada no corredor da Centauro, a atração terá ingressos a partir de R$ 30.

Para a gerente de marketing do mall, Dora Linhares, “o Natal é, sem dúvida, uma data muito especial, não só para o varejo, mas para as pessoas em geral”.

Linhares explicou a experiência que o shopping deseja entregar para o público este ano. “Dedicamos esforços para oferecer uma programação que vai além da decoração, apostando em experiências que criem uma conexão emocional genuína com nossos clientes. Queremos que cada visita seja inesquecível e que cada detalhe, desde o encantamento visual até as atrações musicais, reforce esse sentimento de acolhimento e alegria”, destacou.

A programação completa do Shopping Guararapes está disponível em shoppingguararapes.com.br.

DECORAÇÃO E EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Luzes, tecnologia e interatividade vão compor a decoração natalina do Shopping Guararapes. Além de uma árvore de 8 metros de altura adornada com borboletas animatrônicas, o contorno da Praça de Eventos contará com jardins suspensos.

No cenário principal, onde vão acontecer as apresentações, o público terá, ainda, um gira-gira e um piano interativo, que acende as luzes quando as teclas são pisadas.

INCLUSÃO E SOLIDARIEDADE

Durante a programação, o Shopping Guararapes vai oferecer sessões especiais para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nos dias 9 e 23 de novembro, em horários com menos fluxo de clientes, as crianças vão poder conversar com o Papai Noel. O shopping também vai disponibilizar fones abafadores.

O mall também vai lançar uma campanha de apadrinhamento para crianças atendidas pelo Instituto Shopping Guararapes. Os clientes vão poder escolher, através de um painel montado no corredor do Cinema, uma criança para presentear este ano.

INVESTIMENTOS PARA 2025

Com a expectativa de alcançar um crescimento de 12% nas vendas e de 5% no fluxo de clientes neste Natal, o Shopping Guararapes anunciou o planejamento focado em 2025 para modernizar o mall e oferecer uma melhor experiência ao visitante.

Serão investidos R$ 25 milhões em tecnologia, para ampliar a capacidade da rede wi-fi, infraestrutura, com a troca completa do piso por granito branco, e segurança, com ampliação da iluminação na área externa.

Ao longo do ano de 2024, o shopping center investiu R$ 25 milhões em reformas e melhorias que foram desde o paisagismo interno e externo ao mix de operações, com lojas, quiosques e restaurantes.

“Estamos felizes em encerrar o ano com tantas conquistas e prontos para um Natal especial. Nosso objetivo é continuar melhorando e proporcionando uma experiência cada vez mais positiva aos nossos clientes”, afirmou o superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires.

O mall também destaca a sustentabilidade ambiental e social: ao longo do ano, 450 toneladas de resíduos foram reciclados, 400 pessoas participaram dos cursos de qualificação profissional, 120 crianças e adolescentes foram atendidos com atividades de artes e educação e 100% da energia consumida é limpa.