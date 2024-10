Raquel Lyra lança Programa de Aceleração e Internacionalização de Negócios no Porto Digital Europa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em continuidade às agendas em Portugal, a governadora Raquel Lyra lançou, nesta quarta-feira (30), o Programa de Aceleração e Internacionalização de Negócios no Porto Digital Europa, localizado na cidade de Aveiro. A iniciativa receberá um investimento de R$ 2,5 milhões do Governo de Pernambuco por meio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Durante a cerimônia, realizada na sede europeia do parque tecnológico, ainda foi anunciada a criação do primeiro programa de formação internacional em parceria com o governo português.

"Estamos lançando o edital do programa de aceleração no valor de R$ 2,5 milhões para trabalharmos por quatro anos e isso é apenas o começo. Além do apoio financeiro, as empresas que vierem para Aveiro terão todo o apoio para se firmarem aqui de maneira legalizada. Temos uma sólida parceria com o Porto Digital para manter um planejamento estratégico mais focado no desenvolvimento de políticas públicas como esta que concretizamos hoje", destacou Raquel Lyra.

ALCANCE DAS EMPRESAS DE PE

O objetivo do Programa de Aceleração é ampliar o alcance das empresas nos mercados globais para se manterem competitivas, aproveitando novas oportunidades de negócios e fontes de financiamento internacional, dando destaque para o acesso ao mercado europeu através do Porto Digital Europa. A iniciativa irá subsidiar a inserção de dez startups pernambucanas, por ano, nos mercados globais durante quatro anos.

De acordo com a secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, o programa irá gerar impacto na geração de novos empreendimentos e no desenvolvimento de protótipos. “Nosso principal objetivo é incentivar a transformação digital das atividades produtivas, da distribuição e comercialização nacional e internacional das empresas de Pernambuco, fomentando a participação do ecossistema pernambucano no mercado global, para gerar competitividade e resiliência", pontuou.

O programa prevê uma jornada empreendedora que se inicia ainda no Brasil, abrangendo etapas de diagnóstico do negócio e de formação e orientação online para a missão na Europa, com duração de quatro meses. Na etapa presencial em Aveiro, as equipes estarão imersas em mentorias e formações diversas, recebendo por seis meses todo o apoio para constituição e legalização da empresa em Portugal, além do suporte e networking para captação de clientes, recursos e espaço físico para trabalho nas dependências do Porto Digital Europa.

As startups participantes terão a expansão de suas operações globais de maneira mais assertiva e descomplicada, contando com o auxílio para a formalização em território europeu, mentorias personalizadas e mapeamento de fontes de fomento.

O diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital, Heraldo Ourem, afirmou que a instituição vai ao encontro do que o Governo de Pernambuco tem desenvolvido. "É uma honra receber a governadora Raquel Lyra no Porto Digital Europa, uma iniciativa que tem total conexão com os planos do Estado. Esperamos contribuir e desenvolver oportunidades para as pessoas, com mais negócios, tecnologia e inovação", afirmou.

PD EUROPA

Na ocasião, o Porto Digital Europa ainda lançou o primeiro Plano de Formação Modulares e Certificadas. A iniciativa irá capacitar profissionais em habilitações para novas tecnologias, como Inteligência Artificial, Blockchain e Cyber Segurança. Os programas de formação serão ofertados na modalidade presencial e no formato à distância, com duração de 36 meses e capacidade para 1.950 participantes. Parte de um programa do governo português, o Plano de Formação inaugura a primeira captação internacional de recursos do Porto Digital Europa para execução no continente europeu.

"Quero reiterar nosso compromisso de conseguir ajudar as empresas, colaborar com a interação entre as pessoas, para que se sintam em casa e contribuir com seus negócios. As empresas que queiram entrar no Brasil encontram no Porto Digital um ecossistema seguro e esta é uma oportunidade para fazer esta conexão acontecer", comentou o country Manager do Porto Digital Europa, João Barbosa.