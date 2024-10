Recife recebe aula inaugural de capacitação para trabalhadoras domésticas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento vai acontecer no bairro da Guabiraba e vai contar com a presença da Ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, e de líderes sindicais

Entre os dias 1 e 3 de novembro, será realizada no Recife a abertura do Programa Trabalho Doméstico Cidadão (TDC). O projeto deve reunir 150 trabalhadoras domésticas de 13 estados do Brasil, representando os 20 sindicatos e associações da Fenatrad (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas).

A aula inaugural acontecerá nesta sexta-feira (1º), a partir das 18h30, no Centro de Formação e Lazer do SINDSPREV, na Avenida Padre Mosca de Carvalho, 50, no bairro da Guabiraba, e vai contar com a presença da Ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves.

Um dos objetivos da formação, que vai contar com cinco módulos, é abordar as lutas históricas das trabalhadoras domésticas, as relações de gênero, raça e classe no trabalho doméstico, as políticas públicas e a função dos sindicatos na defesa dos direitos da categoria.

Os cursos serão ministrados pelas trabalhadoras domésticas capacitadas por formações desenvolvidas em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Cleide Pinto, coordenadora de Atas da Fenatrad e secretária-geral da Confederação Latino-Americana e Caribenha de Trabalhadoras Domésticas (Conlactraho), destaca a importância do programa: “O TDC já empoderou muitas trabalhadoras, como Valdelice, no Maranhão, Quitéria, em Sergipe, e Luiza Batista, em Recife. Esse programa foi essencial para nossa capacitação e para fortalecer nossa luta”.

Estarão presentes no evento na capital pernambucana líderes sindicais, a vice-reitora da UFSC, Joana Passos, a presidenta de honra da Fenatrad, Creuza Oliveira e Márcia Soares, da organização Themis.