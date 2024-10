Grupo Petrópolis lança Vold X, cerveja premium sem glúten

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo Petrópolis, maior cervejaria com capital 100% nacional, anuncia o lançamento da Vold X, cerveja premium puro malte sem glúten. A novidade é uma American Lager produzida com lúpulos nobres alemães, que garantem seu amargor e ressaltam notas herbais e cítricas. O produto possui 5% de álcool e IBU 12 (índice internacional que mede o amargor das cervejas), o que dá um equilíbrio entre corpo e amargor da bebida.

Atendendo a uma necessidade latente dos consumidores, que buscam por produtos sem glúten, a Vold X é uma cerveja premium cristalina, com espuma com alta formação e persistência, que harmoniza com castanhas, queijo coalho, brie, presunto cru, copa, massas com molho de tomate, camarão, aves e carnes vermelhas grelhadas e assadas, além de pratos da culinária mexicana, chinesa e japonesa, entre outros.

“O lançamento da Vold X reforça nosso compromisso de inovar e expandir o portfólio de cervejas premium, trazendo uma opção que atenda às necessidades de quem busca uma cerveja sem glúten, mas sem abrir mão do sabor puro malte que tanto apreciam. Estamos conectados às tendências e aos desejos dos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade que se encaixem perfeitamente em seus melhores momentos”, diz Cristiane Rosa, Head de Marketing Categorias e Consumer Insights do Grupo Petrópolis.

A cerveja chega para completar o portfólio premium do Grupo Petrópolis, junto com as marcas Black Princess e Cacildis, e está sendo distribuída, esta semana, aos Centros de Distribuição do Grupo. Em breve, poderá ser encontrada nos supermercados, adegas, lojas de conveniência, bares, restaurantes e outras centenas de milhares de pontos de venda.

Vold X – Características sensoriais

Aspectos visuais: Cristalina, espuma com alta formação e persistência no copo.

Aroma: No aroma predominam notas de lúpulos nobres que remetem a herbal, floral, e um suave cítrico trazendo sensação de frescor.

Paladar: No paladar, corpo e amargor médio, com destaque para o sabor de lúpulo no qual as notas herbais e cítricas salientam uma sensação maior de refrescância.

Temperatura ideal: 4 a 6 °C

Copos ideiais para servir: Half Pint, Lager, Tulipa, Pilsner.

Vold X

A Vold X é a cerveja caçula do Grupo Petrópolis, que passa a integrar o portfólio da empresa ao lado de marcas consagradas, como Itaipava, Cacildis, Black Princess, Cabaré, Petra, Crystal e Lokal. Sem glúten, a Vold X é produzida com dois tipos de lúpulos nobres alemães, água e malte. Uma puro malte com teor alcóolico de 5% e IBU de 12%, trazendo o amargor característico de uma cerveja premium.