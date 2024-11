Degusta investe R$ 800 mil para inaugurar a maior sorveteria do Estado e chegar a 120 empregos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em comemoração aos 10 anos, empresa pernambucana aposta numa loja própria de 300 m² com área kids e espaço pet no bairro das Graças, no Recife

Dez anos depois da sua fundação, a pernambucana Degusta aposta no mercado local com o lançamento da maior sorveteria do Estado e uma das maiores do Nordeste, no próximo dia 6 de novembro. Com um investimento de R$ 800 mil, a unidade localizada no bairro das Graças, no Recife, será inaugurada para fortalecer as estratégias do grupo, incluindo sua expansão no Nordeste.

“O diferencial da Degusta é entregar muito mais que produtos. Queremos proporcionar experiências e oferecer um conceito diferenciado para o nosso público, que sempre foi tão fiel e receptivo à nossa marca”, disse Bruno Zammataro, um dos sócios da empresa.

Atualmente, são 10 lojas físicas distribuídas por Recife, Porto de Galinhas, Tamandaré, Caruaru e Pipa, no Rio Grande do Norte, além de mais de 900 pontos de venda estrategicamente selecionados. O objetivo da empresa é, nos próximos 12 meses, alcançar o total de 1.200 pontos de venda e 15 lojas físicas, sendo o foco Pernambuco, Paraíba e Bahia.

“A Degusta iniciou suas operações em 2014 com lojas físicas, e com o passar do tempo e com o sucesso da marca, fomos inovando e ampliando nossa linha de produtos para entrada no varejo. Para isso possuímos uma estrutura produtiva e logística capaz de suportar esse forte crescimento que projetamos”, afirmou o empresário. A expectativa é crescer 35% este ano, na comparação com 2023. No momento, a Degusta tem 120 colaboradores diretos.

LOJA CONCEITO



A loja conceito que será inaugurada no bairro das Graças terá mais de 48 opções de sorvetes; mais de 40 opções de toppings gourmet, gerando infinitas combinações de sabores, além de inúmeras opções de paletas, picoletas, milkshakes e sobremesas especiais.

Uma das apostas da Degusta será com a linha super premium de pistache, com sorvetes de pistache puro, pistache com caramelo, nocciola com trufa de pistache e mascarpone com pistache, além de sobremesas especiais como croissant de pistache e milkshake de pistache.

Outra aposta desta unidade será a nova linha de sobremesa chamada brioche gelato. A proposta é oferecer uma verdadeira fusão de sabores feita com um pão brioche macio, levemente tostado e quente, recheado com sorvete cremoso e com diversos complementos doces. A sobremesa unirá o calor do brioche com a refrescância do sorvete, proporcionando uma explosão de sensações.

HISTÓRIA



Vivendo no Recife há 14 anos e com familiares pernambucanos, os paulistas Bruno Zammataro e Erica Maia fundaram a Degusta em 2014, no auge das paletas mexicanas. Nesta época e fruto da sua expertise, a Degusta rapidamente se tornou uma referência no mercado pernambucano.

Em 2020, no auge da crise da covid-19, a Degusta realizou um processo de fusão operacional com a Milet - tradicional marca pernambucana liderada por seu sócio Renan Milet. A partir deste momento, a Degusta iniciou um acelerado processo de expansão e inovação.