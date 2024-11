Centro de reciclagem do Grupo Heineken é inaugurado em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com um investimento inicial de R$ 8 milhões, o espaço será na cidade de Jaboatão, na RMR, focado no recebimento, triagem e beneficiamento do vidro

O grupo Heineken, por meio de seu ecossistema de negócios de impacto Heineken Spin, em parceria com a Ambipar, anunciou a inauguração do primeiro centro de beneficiamento do vidro no Brasil. Com um investimento inicial de R$ 8 milhões, o espaço será na cidade de Jaboatão dos Guararapes, focado no recebimento, triagem e beneficiamento do material. As empresas preveem expressivo processamento de vidro, além de gerar 60 empregos (diretos e indiretos) e integrar dez cooperativas de reciclagem do Recife, totalizando 300 catadores. O anúncio foi feito em solenidade no Palácio do Campos das Princesas, com o governo do Estado.

A atividade deste centro terá foco em dar o tratamento adequado ao vidro oriundo de embalagens pós-consumo e, em parceria com a Ambipar, a companhia atuará também na venda do material à indústria vidreira, alimentando um ciclo de circularidade e renda. O centro de reciclagem será instituído no espaço já ocupado pela Ambipar no Estado dedicados para logística reversa. Além de Pernambuco, o próximo Estado a sediar um hub será a Bahia, ainda em 2024.

De acordo com as empresas, Pernambuco foi escolhido como praça prioritária para início das atividades ainda esse ano por seu potencial econômico e sustentável. Em 2023, o Grupo Heineken investiu R$ 1,2 bilhão em sua cervejaria de Igarassu para impulsionar seu portfólio mainstream puro malte, principalmente com Amstel.

Prevendo, a partir disso, uma necessidade ainda maior de captação, tratamento e logística reversa do vidro, o aporte também teve como objetivo acelerar a agenda de sustentabilidade da companhia na região. Além disso, Pernambuco conta com uma das maiores unidades da Ambipar Environment no Brasil, somando 14.000 m² de área operacional, equivalente a mais de 11 piscinas olímpicas.

“A ideia é cobrir áreas em que a coleta de vidro é praticamente inexistente. Acreditamos que aproximando a logística e gerando demanda pelo material nessas regiões, conseguiremos ter um custo menor e, consequentemente, uma remuneração melhor para quem está na ponta dessa cadeia de valor: os catadores. Nosso objetivo é fortalecer o ciclo de circularidade do vidro, ampliando nossa atuação com a compra e venda do caco, o que nos permite contribuir com novos elos da cadeia. Além de fornecedores, queremos ser um parceiro ativo, facilitando o fluxo de matéria-prima reciclada e incentivando uma cadeia produtiva mais eficiente para todos os envolvidos.”, explica Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo Heineken.

COMPRA DE COOPERATIVAS

Na prática, a estrutura do hub será utilizada para fazer a compra do material junto às cooperativas e catadores independentes, com o compromisso de coleta da embalagem desses parceiros. Segundo o executivo do Grupo Heineken, esse é, hoje, um grande gargalo para o avanço da reciclagem deste material. “Os hubs farão a limpeza, trituração do vidro e beneficiamento, para posterior venda do material à indústria vidreira”, afirma o executivo.

“Enxergamos uma grande oportunidade com os hubs. De um lado, há o potencial de promover a educação ambiental e melhorar a cadeia de reciclagem do vidro. Do outro, a chance de gerar renda e oferecer condições de trabalho dignas para os trabalhadores da reciclagem. Desta forma, a Ambipar atua como um elo fundamental, fornecendo estrutura, apoiando as cooperativas e conectando-as a operadores logísticos e recicladores”, explica Felipe Cury, Head de Pós-consumo da Ambipar. Ele explica ainda que a Ambipar já opera no estado e vê o potencial do ecossistema nordestino. “E, agora, estamos animados por contar com uma marca como a Heineken para unir forças em prol de um futuro mais sustentável”, complementa Cury.

“Para nós, do Governo de Pernambuco, é uma alegria enorme ter a oportunidade de apoiar uma iniciativa como a instalação deste hub. Nós temos a meta de fazer o nosso Estado voltar a ser gigante no Nordeste e no Brasil, mas de forma sustentável e sem deixar ninguém para trás. Por isso é tão importante garantirmos oportunidades para quem trabalha com reciclagem, ao mesmo tempo em que cuidamos dos nossos recursos naturais”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Depois de limpo e triturado, a venda desse caco de vidro será negociada pela unidade de negócio junto às vidreiras, e estas irão produzir novas garrafas Heineken a serem utilizadas nas cervejarias, um ciclo que deverá se expandir fortalecendo todos os envolvidos no processo: os catadores, o mercado e o meio ambiente.