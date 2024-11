Garrafas long neck podem se tornar descontos na conta de energia elétrica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O final de semana está chegando e muitas famílias e grupos de amigos aproveitam a oportunidade para se reunir para comer e beber algo. Porém o que poucos sabem é que após o encontro, aquelas garrafas de vidro difíceis de descartar no lixo tradicional podem se transformar em desconto na fatura de energia elétrica.

A conta é muito simples. Por meio do Projeto Vale Luz, do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, a cada 1kg de vidro, o cliente recebe R$ 0,30 de desconto.

Para participar do Vale Luz é muito fácil. No caso dos clientes, basta levar a fatura de energia com um documento com foto para realizar o cadastro no mesmo momento e já garantir o desconto na conta.

“O vidro é um dos principais materiais que recebemos, junto com PET e lata de alumínio. Porém ainda temos condição de receber muito mais. Nossa intenção é aumentar esta arrecadação e fecharmos o ano com um número recorde de vidros recolhidos”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

A entrega dos vidros pode ser realizada em qualquer um dos cinco pontos fixos do projeto ou nos 29 pontos itinerantes espalhados por comunidades no Recife e Região Metropolitana. O material precisa estar limpo, vazio e não deve estar molhado. Além disso, o cliente também pode entregar garrafas de azeite, de cachaça, de suco de uva, de vinho e de champagne, além das cervejas.

Além do vidro, o Vale Luz também aceita outros materiais que concedem desconto na conta de energia. Confira lista completa abaixo.

MATERIAIS RECICLÁVEIS ACEITOS NO VALE LUZ

VIDRO: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares).

garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares). PAPEL E PAPELÃO: jornais, revistas, cadernos, livros e caixas.

jornais, revistas, cadernos, livros e caixas. PLÁSTICOS: Embalagens de produtos de limpeza, PET (como garrafas de refrigerante), sacos, CDs, canos e tubos, sopro colorido e branco.

Embalagens de produtos de limpeza, PET (como garrafas de refrigerante), sacos, CDs, canos e tubos, sopro colorido e branco. METAL: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro.

latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro. ÓLEO VEGETAL: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue filtrado e armazenado em garrafas PET transparente).

óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue filtrado e armazenado em garrafas PET transparente). ELETRÔNICOS: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora.

CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora. BATERIAS: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.

VALE LUZ

Desde a criação do projeto, já foram arrecadadas mais de 3,5 mil toneladas de resíduos e concedidos mais de R$ 1,5 milhão em descontos. A meta de 2024 é bater o recorde de 2023, quando foram arrecadadas 855 toneladas e distribuídos R$ 534 mil em benefícios.

Apenas nos primeiros seis meses deste ano, já foram recolhidas mais de 547 toneladas e concedidos R$ 300 mil em descontos.