Pernambuco e a Finlândia assinam parceria para economia circular

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Economia Circular (Ibec), o evento, sediado pela primeira vez no Brasil, faz parte do festival Rec ’n’ Play

O primeiro dia do Brazilian Circular Hotspot 2024 - evento que reúne autoridades, pesquisadores e líderes empresariais para debater a transição para a economia circular - foi marcado por discussões sobre a necessidade de transformação dos processos produtivos. Em painéis focados na cultura da economia circular, na Nova Indústria Brasil e nos meios de financiar este novo modelo econômico, representantes de diversas instituições falaram sobre os papéis que devem ser assumidos pelo governo e pela indústria para implementar mudanças efetivas.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Economia Circular (Ibec), o evento está sendo sediado pela primeira vez no Brasil e faz parte da programação do festival Rec ’n’ Play. A presidente do Ibec e organizadora do Brazilian Circular Hotspot, Beatriz Luz, destacou, em sua fala de abertura, que esse tipo de encontro é fundamental para entender que a jornada circular não é uma jornada individual, feita entre quatro paredes.

"Nada muda se não mudarmos a mentalidade dos negócios, a experiência do consumo e as medidas de investimentos e retornos. Muitos acreditam que podem fazer sozinhos, mas, aos poucos, vão entendendo que a colaboração e a governança são elementos-chave. Eu aprendi a importância de se construir relações de confiança e o potencial do coletivo. Agora é a hora de agir e desenhar novas formas de produzir, consumir e se relacionar", diz ela.

Pernambuco e Finlândia assinam memorando para fortalecer cooperação

Na proposta de entender a economia circular como uma jornada coletiva, o Governo de Pernambuco e o Governo da Finlândia assinaram, durante a cerimônia de abertura, um Memorando de Entendimento. O documento fortalece a parceria entre as duas partes e registra a intenção de desenvolver ações focadas nos seguintes eixos: educação; transição energética e sustentabilidade; digitalização e integração de serviços; meio ambiente; acordos comerciais; e equidade de gênero.

O memorando, que já havia sido assinado pela embaixadora da Finlândia, Johanna Karanko, foi assinado no evento pela vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; pela chefe-adjunta da Embaixada da Finlândia, Iiris Hjelt; e pelo secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, Fernando Holanda.

"Eventos como esse são fundamentais para fortalecer a troca de conhecimento e o desenvolvimento de novas práticas e soluções. O nosso objetivo é construir um estado em que o crescimento econômico ande de mãos dadas com o cuidado com o meio ambiente, beneficiando a sociedade como um todo. Que os debates e as trocas aqui promovidas se transformem em ações concretas e em parcerias que possam beneficiar não só a Pernambuco, mas a todo o Brasil e ao planeta. Pernambuco está de braços abertos à economia circular", disse a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause.

A cerimônia de abertura também contou com a participação da Oficial de Programas da Delegação da União Europeia no Brasil, Stephanie Horel; do Embaixador do Reino dos Países Baixos, André Driessen; do diretor de Novas Economias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Lucas Ramalho; do analista da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Tadzo Queiroz; e do diretor-vice presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Anísio Bezerra Coelho.