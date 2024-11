Condomínio Praia de Guadalupe: exemplo de investimento sustentável

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo JCPM apresentou, neste sábado (09), para um grupo de convidados, o projeto do Condomínio Praia de Guadalupe, localizado na Costa de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco. Estavam presentes empresários, arquitetos, paisagistas e boa parte do time de colaboradores do Grupo.

O evento aconteceu dentro do condomínio, numa estrutura montada com vista para o mar de Guadalupe. Este 9 de novembro de 2024 vai ficar no calendário do Grupo como uma data especial: o momento de comemorar a realização de um sonho aguardado há duas décadas.

Ao lado de sua família e de amigos próximos, o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, não disfarçou a emoção e a alegria do momento. "Esse projeto foi uma obra de muita gente. E hoje estamos aqui para mostrar o empreendimento a vocês. Quando adquirimos o terreno, em 2004, nossa ideia era contribuir para que o litoral de Pernambuco tivesse um projeto diferenciado", disse.

E foi isso o que os convidados puderam ver no local. Uma praia com sua beleza natural preservada, o estuário do Rio Formoso, o mangue e a mata convivendo no mesmo lugar. E o empreendimento integrado a toda essa riqueza do lugar.

VÍDEOS E HOMENAGENS

Durante o evento, os convidados puderam ter uma ideia de como vai ficar o projeto, a partir da exibição de um vídeo. Depois, um segundo vídeo foi apresentado, com depoimentos de renomados arquitetos e paisagistas que contribuíram com o desenho do projeto.

A apresentação do Condomínio também teve um momento de homenagem a diversos profissionais que participaram e os que ainda estão participando do projeto. Em reconhecimento, eles receberam de presente uma mensagem e uma caixinha retangular de acrílico com areia de Guadalupe dentro.

O diretor da Multiconsultoria Paulo Roberto Barros e Silva foi um dos homenageados. "Paulo me apresentou o terreno do condomínio há muito anos", recordou João Carlos.

Emocionado com o reconhecimento, o consultor rememorou a história do projeto, dizendo que os estudos preliminares para tornar a região um polo de ecoturismo começaram em 1990, durante a gestão do ex-governador Carlos Wilson.

"O projeto inicial era da Costa Dourada. A área que João Carlos comprou era uma fazenda de coqueiros. Agora o que vemos é um empreendimento diferenciado, fora do padrão convencional. Muitos dizem que fazem preservação ambiental, mas só no papel. No caso deste empreendimento, a integração com o meio ambiente é real. O projeto tem o jeito de João Carlos de fazer as coisas, com ousadia, coragem e firmeza. Ele é um fazedor de negócios, de empreendimentos. Sabe fazer a coisa acontecer", afirma.