Prêmio da Mega da Virada 2024 deve ser o maior da história; veja a estimativa

A Mega da Virada é um dos principais sorteios da loteria da Caixa Econômica Federal em 2024.

Com a aproximação do fim do ano, os apostadores já estão curiosos sobre o possível valor do prêmio e detalhes do sorteio, que deve ser o maior valor da história.

Nesta manhã desta segunda-feira, 11 de novembro, as cartelas para o sorteio já podem ser adquiridas. Descubra como fazer uma aposta e a expectativa para o grande prêmio.

Mega da Virada - Concurso 2810

De acordo com as Loterias Caixa, o prêmio do concurso 2010 está com uma estimativa de R$ 600 milhões, uma quantia que certamente transformaria a vida de qualquer ganhador.

No ano passado, o prêmio chegou a R$ 588,8 milhões. Esse valor é geralmente composto pelas arrecadações acumuladas ao longo do ano com os sorteios da Mega-Sena e pelas vendas exclusivas da Mega da Virada.

Assim, quanto maior a expectativa e a venda de apostas, maior é o prêmio acumulado.

As vendas exclusivas para a Mega da Virada, período em que não ocorrem mais sorteios da Mega-Sena até o último dia do ano, normalmente começam na segunda quinzena de dezembro.

Até o momento, a Caixa ainda não anunciou a data para o início dessas vendas; no ano anterior, elas começaram em 17 de dezembro.

Como jogar na Mega da Virada?

As regras da Mega da Virada são as mesmas da Mega-Sena, com a única diferença de que o prêmio não acumula caso não haja vencedor.

Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números em uma cartela que vai de 1 a 60.

O valor da aposta depende da quantidade de números escolhidos. Quanto mais dezenas o jogador marcar, maior será o valor da aposta, mas também aumentam as chances de ganhar.

Atualmente, o valor mínimo da aposta simples, com seis números selecionados, é de R$ 5. Para conquistar o prêmio, é necessário acertar todas as dezenas sorteadas.

A Mega da Virada foi realizada pela primeira vez em 2008, e desde então, o concurso especial passou a fazer parte do calendário anual dos apostadores, atraindo um público cada vez maior a cada final de ano.