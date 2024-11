Recife será palco do maior evento do setor elétrico da América Latina em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 28ª edição do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica reunirá especialistas, pesquisadores e profissionais do setor

A 28ª edição do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE) acontecerá no Recife, de 19 a 22 de outubro de 2025. O evento, promovido pelo CIGRE-Brasil e coordenado pela Eletrobras, reunirá especialistas, pesquisadores e representantes das principais empresas do setor em um ambiente propício para a troca de conhecimentos e inovações.

“O Nordeste possui uma posição estratégica para a segurança energética do país, destacando-se como um importante polo de energia renovável, alimentando, inclusive, outras regiões do Brasil. Suas características e potencialidades permitem que sonhemos com voos ainda maiores, com a abertura para novas possibilidades de trocas comerciais com todo o mundo”, explica João Henrique Franklin, Presidente da Eletrobras Chesf.

A programação incluirá palestras, painéis e apresentações de trabalhos técnicos e abordará os principais desafios e tendências da produção e transmissão de energia elétrica. No evento, serão debatidos temas como a transição energética, o aumento de fontes renováveis e o avanço de tecnologias como redes inteligentes e armazenamento de energia.

A capital pernambucana, que recentemente se destacou no cenário de inovação e sustentabilidade, foi escolhida para sediar o evento por sua infraestrutura e seu crescente papel no setor energético nacional.

O evento deverá reunir um público estimado de 3 mil pessoas. Durante o período, serão discutidos 98 temas, em 16 grupos de estudo, além de 13 painéis especiais e em torno de 500 trabalhos técnicos e suas apresentações. O seminário também propõe um ambiente de networking e parcerias estratégicas entre as empresas do setor na “feira de negócios”, que em 2025 deve reunir cerca de 100 expositores.

Atualmente, o seminário está na fase de recebimento de informes técnicos e aceitará envios até o dia 17/11/2024. Para saber mais, acesse o site oficial do SNPTEE (www.snptee.com.br).

Sobre o XXVIII SNPTEE:

O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE) é o maior evento técnico da América Latina voltado ao setor elétrico, promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil) e coordenado pela Eletrobras. Desde sua primeira edição, o SNPTEE se tornou um fórum essencial para engenheiros, pesquisadores, empresas e profissionais do setor, promovendo discussões sobre os avanços e desafios na produção e transmissão de energia elétrica. Com foco em temas como energias renováveis, eficiência energética, inovação tecnológica e desenvolvimento de infraestrutura, o SNPTEE contribui para o intercâmbio de conhecimento e para o fortalecimento da cadeia produtiva de energia elétrica no Brasil e na América Latina.