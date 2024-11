Sudene e IBGE instalam no Recife primeira unidade especializada em dados regionais do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Nordeste está prestes a ganhar um centro inédito que reunirá informações regionalizadas sobre economia, indicadores sociais e pesquisas sobre temas de interesse público. A Casa Brasil IBGE Sudene, fruto de um acordo de cooperação entre as instituições, será instalada no próximo dia 25 de novembro na sede da autarquia federal no Recife. O evento de apresentação da unidade começa a partir das 9h e traz programação especial com palestras sobre análise de dados, desenvolvimento regional e práticas exitosas de naturezas semelhantes na gestão pública.

A programação oferece mesas redondas, rodadas de diálogo, anúncios e encaminhamentos. A solenidade contará com a presença do superintendente da Sudene, Danilo Cabral, e do presidente do IBGE, Marcio Pochmann, além de autoridades e convidados.

CASA BRASIL IBGE

Trata-se da primeira expansão do projeto Casa Brasil IBGE. No caso da unidade sediada junto à Sudene, o local funcionará como um acervo de informações regionalizadas com versões digital e física. Serão oferecidos materiais em áreas como geociências e estatística, abrangendo levantamentos nacionais sobre diversos aspectos da sociedade brasileira e do meio ambiente. Por conta deste perfil, a unidade também poderá subsidiar a Sudene com dados e indicadores da região para o planejamento de políticas públicas e apoio ao setor produtivo.

Através deste novo espaço a Sudene e o IBGE também passam a oferecer o acesso a sala de dados restritos, anteriormente disponível apenas na sede do instituto no Rio de Janeiro. Além disso, o projeto irá promover atividades de qualificação técnica, a exemplo de cursos, oficinas e programas de pós-graduação. A ideia é criar um ambiente de diálogo sobre os desafios e oportunidades do uso de informações e como elas podem contribuir no acompanhamento de projetos e formulação de políticas públicas.