Rnest: refinaria em Pernambuco tem nova previsão para obras de ampliação

Governadora Raquel Lyra esteve reunida com a presidente da Petrobras, nesta terça-feira (12), recebendo previsão para obras do trem 2 da refinaria

Cumprindo agenda no Rio de Janeiro, a governadora Raquel Lyra se reuniu, nesta terça-feira (12), com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Durante o encontro, foram discutidos os investimentos da empresa em Pernambuco, sobretudo na Refinaria Abreu e Lima, que teve assegurada a retomada das obras do segundo trem de refino.

“Temos a expectativa de que no primeiro semestre do próximo ano as obras sejam iniciadas. Já estamos próximos, dialogando com a Petrobras sobre qualificação profissional e o papel do Governo do Estado, a exemplo da dragagem do porto interno e externo que era um compromisso do Governo de Pernambuco desde o início das obras do primeiro trem da Refinaria Abreu e Lima”, destacou Raquel Lyra.

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, e a governadora Raquel Lyra - DIVULGAÇÃO

Em abril, a RNEST assinou contrato para ampliação e modernização. As obras eram esperadas para o quarto trimestre de 2024. A refinaria terá um aumento na capacidade total de processamento do Trem 1, dos atuais 115 mil barris de petróleo por dia (bpd) para 130 mil bpd. O incremento da oferta de diesel para o mercado brasileiro se dará a partir de 2025.

EXPANSÃO DA RNEST

O início das operações do Trem 2 da RNEST é previsto para 2028, e com essa implantação, a Petrobras contribuirá para expandir a capacidade de refino nacional, viabilizando o aumento da produção de derivados, principalmente diesel S10, em atendimento às demandas do mercado.

O investimento no Projeto Rnest está previsto no Plano Estratégico 2024-28+ da Petrobras e faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Já em fase de contratação, a construção do Trem 2 da refinaria pernambucana elevará a capacidade para o processamento de 260 mil barris de petróleo por dia.

No início deste ano, a Petrobras já informou ter 1,3 mil pessoas trabalhando no trem 1, enquanto as propostas das empresas para o trem 2 estavam sendo recolhidas.

Atualmente, a Rnest tem capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia. Com a ampliação vai passar para 260 mil barris. Isso significa um incremento de 13 milhões de litros por dia na produção. Atualmente, a Abreu e Lima representa cerca de 6% da produção nacional de óleo diesel. Com a ampliação, a estimativa é que essa participação passe para 10%.

O aumento da capacidade de refino na Rnest faz parte de um plano maior da Petrobras de investir US$ 17 bilhões para ampliar o refino e reduzir a dependência das importações. A expectativa é gerar 10 mil empregos na Rnest com o andamento das novas obras.

"Estamos concluindo esse ano ainda o primeiro trem da Rnest, o que vai aumentar para 115 mil barris a capacidade da unidade. Seguimos investindo e até 2026 vamos estar processando em Pernambuco 180 mil barris de petróleo por dia. Vemos ainda potencial para o estado atender parte de nossas demandas para a indústria naval”, ressaltou a presidente de Petrobras, Magda Chambriard.