Setores de comércio e serviços apostam nas festas de final de ano para melhorar desempenho de 2024

O comércio e o setor de serviços investem nas festas de final de ano para alavancar o resultado no ano. No varejo, a previsão da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL) do Recife é que as vendas do final do ano cresçam entre 8% e 12%, em comparação a igual período de 2023. Entre os empresários de bares e restaurantes, 78% acreditam que as vendas vão crescer. A "Expectativa para o Natal" foi o tema do debate desta sexta-feira (15), na Rádio Jornal, com participação do presidente da CDL, Fred Leal; o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), Tony Souza e o economista Tiago Monteiro.

"A expectativa para as festas natalinas são sempre boas, porque as pessoas estão dispostas a gastar, os governos estadual e municipais antecipam o 13º salário e também fazemos muitas campanhas para atrair o consumidor. A partir deste feriado da Proclamação da República, por exemplo, até o final do ano, o comércio estará aberto aos domingos e feriados. Além disso, fizemos uma parceria com a PM para garantir mais segurança nas compras e e vamos sortear prêmios com os clientes", detalha, Leal.

Tony Souza diz que no setor de bares e restaurantes a expectativa também é otimista. "Pesquisa com os empresários revelou que 78% esperam aumento nas vendas e 81% pretendem contratar mão de obra temporária. Além disso, muitas empresas estão antecipando comemorações para o final de novembro, o que acaba sendo bom para o setor", observa.

"No final do ano as pessoas estão propícias a gastar. E existe todo um ecossistema que gira no entorno das festas natalinas, que é de fardamento para funcionários, quentinhas e uma série de produtos e serviços para atender a esse aumento no movimento dos setores de comércio e serviços", explica Tiago Monteiro.

CONJUNTURA E ANO DIFÍCIL

Apesar da expectativa positiva para o final do ano, os empresários dos setores de comércio e serviço afirmam que 2024 foi um ano difícil e que a previsão de crescimento para as festas natalinas foram calculadas sobre uma base ruim de 2023. Eles apontam as "indefinições" no norte econômico do governo Federal, o aumento do gasto público, o viés de alta da taxa selic e o aumento da inflação como fatores que influenciam o resultado do comércio e dos serviços. Segundo o IBGE, o acumulado de janeiro a setembro, o varejo cresceu 4,8% e os serviços 3,6%, praticamente apenas empatando com a inflação (3,31%).

DOMINGOS E FERIADOS

A partir desta sexta-feira (15/11), feriado nacional em comemoração à Proclamação da República, o comércio do Recife passará a abrir de domingo a domingo, incluindo os feriados. A intenção é incrementar as vendas de final de ano e facilitar as compras pelos consumidores, empresas e empreendedores que geram renda nesse período do ano. A decisão foi acordada com o sindicato dos trabalhadores e lojistas.

Além do feriado desta sexta (15), o comércio também abrirá no próximo dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) e 8 de dezembro (Dia de Nossa Senhora da Conceição), além de véspera de Natal (24) e de Ano Novo (30).

Entre os segmentos de maior movimento no final de ano estão artigos para decoração, embalagens, festas, calçados, vestuário, cosméticos, joalheria e eletroeletrônicos, além de itens para o jantar.

SEGURANÇA

Para oferecer mais segurança a quem vai fazer compras ou trabalha no comércio, haverá reforço de policiamento nas ruas. A ação foi acordada entre a CDL Recife com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que lançará, nesta quinta-feira (14/11), a Operação Papai Noel. O evento ocorrerá às 7h, na Praça Dom Vital, no Bairro de São José, em frente à Igreja da Penha.



“Em conversa com lojistas e consumidores, percebemos que a segurança pública sempre é citada como um item necessário para o comércio. Por isso, reforçamos a parceria que já existe com a Polícia Militar”, disse o representante do varejo recifense e também presidente do Sindilojas Recife.

METRÔ

Em articulação da CDL Recife com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o metrô passará a funcionar também aos domingos, no final do ano. A ideia é facilitar o deslocamento e levar mais pessoas ao Centro do Recife. Em dezembro, o metrô irá circular nos domingos 01, 08, 15 e 22.



Confira abaixo como será o funcionamento de lojas do centro, de bairros e de shopping centers no feriado da Proclamação da República (15/11):

*Recife

Centro do Recife e bairros - aberto

Shopping Recife -12h às 21h

RioMar Recife - 12h às 21h.

Shopping Boa Vista - das 10h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Shopping de Afogados -9h à 18h

*Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

*Paulista

Paulista North Way Shopping - das 09h às 22h

*Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

*Jaboatão

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

*Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

*Igarassu

Shopping Igarassu - Das 12h às 20h

*Moreno

Recife Outlet - das 09h às 21h.



Fonte: CDL Recife