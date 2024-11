Especialistas em ESG e mobilidade discutem tendências e novidades do mercado em evento exclusivo no Sebrae

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento terá rodada de negócios com presença de 50 empresas, entre elas gigantes como Stellantis e Bunge. As inscrições são gratuitas

O Sebrae-PE realiza, nos dias 18 e 19 de novembro, o evento Caminhos Sustentáveis - ESG e Mobilidade. A proposta é contribuir para que micro e pequenos empreendedores de todos os setores entendam a importância de estarem com estratégias alinhadas a práticas sustentáveis e socialmente responsáveis.

Além de palestras com grandes nomes do cenário nacional, a iniciativa inclui a realização de painéis de discussão com experts em ESG e áreas afins, pitches e momentos de networking. Também será realizada uma rodada de negócios para fomentar e criar oportunidades concretas de parcerias.

Cerca de 50 empresas já confirmaram a participação na dinâmica, entre elas, as gigantes Stellantis e Bunge. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no sitepe.loja.sebrae.com.br.

A programação na sede do Sebrae, no Recife, vai reunir especialistas como Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão do Nubank; João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis; a jornalista especializada em ESG Giuliana Morrone; Claudia Buzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge; e Sacha Santos, embaixador da Parvi BYD, entre outros.

“Este é o maior evento sobre ESG, inovação e negócios sustentáveis já promovido pelo Sebrae-PE. Ele reflete o nosso compromisso com a disseminação das práticas ESG, criando um espaço exclusivo para a troca de ideias e articulações estratégicas”, aponta Maria Cândida Moreira, analista do Sebrae-PE responsável pela ação.

“Trata-se de uma oportunidade única de conexão, aprendizado e geração de negócios voltada para empresas de todos os portes, além de instituições financeiras, reunindo principalmente CEOs, diretores e gestores de empresas comprometidas com o futuro sustentável do Brasil”, completou.

EXPOSIÇÃO



Nos dias 18 e 19, o público poderá conferir de perto a exposição Futuro da Mobilidade, exclusivamente com automóveis híbridos e elétricos de marcas como Volvo, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Fiat, Audi, Toyota, BYD e Jeep, entre outras. Todos os veículos são recém-chegados ao mercado e apresentam tecnologias compatíveis com as práticas ESG.

A mostra inclui apresentação e test-drive dos automóveis. Ela ocorre das 9h às 20h, na Praça Renato Brito de Goes (área interna da sede do Sebrae/PE).Programação do evento Caminhos Sustentáveis - ESG e Mobilidade

Programação do evento Caminhos Sustentáveis - ESG e Mobilidade

Dia 18.11

8h às 9h - Credenciamento e Welcome coffee

9h - Abertura oficial

9h15 – Palestra ‘O papel da liderança na pauta ESG’, com Claudia Buzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

9h45 - Kahoot ‘ESG, o que sabemos?’

10h - Painel 1 ‘Sebrae e MPEs: Parceria estratégica na implementação de práticas ESG e oportunidades nas cadeias produtivas sustentáveis’

Com mediação de Ricardo Arruda, analista do Sebrae/PE especializado em ESG, e palestras de Augusto Cruz, sócio da AC Sustentabilidade & Governança; Claudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge; e Carlos Eduardo Pinto Santiago, gerente da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional.

10h45 – Painel 2 'Economia local e inclusão social: Estratégias de ESG para o desenvolvimento regional sustentável'

Com moderação de Adalberto Souza, diretor da D&A Consultoria, e palestras de Pedro Holanda Neves, diretor geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Adepe; Brena?Castelo Branco, diretora-geral de Atração de Investimentos?da Adepe; e Gabriel Mendes, head de ESG do Complexo Industrial e Portuário de Suape.

11h30 – Painel 3 'Economia circular: Regeneração, eficiência e crédito de reciclagem como oportunidade de negócios'

Com mediação de Ricardo Arruda, analista do Sebrae/PE, e palestras de Arthur Andrade Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco; Bruna Albuquerque, fundadora e presidente da Manifesto Ambiental; e Daniel Pernambucano de Mello, CEO da VerdiEra Sustentabilidade.

12h15 - Intervalo para almoço

14h45 - Painel 4 ‘Mobilidade para o futuro: Caminhos para a descarbonização’

Com mediação de Adalberto Souza, diretor da D&A Consultoria, e palestras de João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul; Sacha Santos, embaixador da Parvi BYD; e Francisco Cunha, sócio fundador da TGI Consultoria.

15h30 - Painel 5 'Diversidade, equidade e inclusão como motor de criatividade e geração de ideias inovadoras'

Com mediação de Jacqueline Freire, diretora da Freire Consultoria, e palestras de Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão do Nubank, e Merijane Dias, neuropsicóloga do Instituto Entrelares.

Com mediação de Jacqueline Freire, diretora da Freire Consultoria, e palestras de Helena Bertho, diretora global de Diversidade e Inclusão do Nubank, e Merijane Dias, neuropsicóloga do Instituto Entrelares. 16h15 - Painel 6 ‘Governança corporativa na era ESG: Desafios e oportunidades’ Com mediação de Adalberto Souza, diretor da D&A Consultoria, e palestras de Kamilla Jardim Lima, assessora do TJPE; e Jorge Alberto Fernandes, coordenador de Projetos Sociais na Fundação Bunge

17h - Painel 7 ‘Finanças sustentáveis e oportunidades de crédito verde’

Com mediação de Jorge Carvalho, consultor sócio da Empreender Consultoria, e palestras de Amanda Galvão, gerente de agência do Banco do Nordeste; Juliana Ferreira R. Pessoa, do Gabinete da Presidência do BNDES; e Washington Vivaldi de Melo, gerente de Mercado do Banco do Brasil.

17h45 - Palestra 'Mitos e verdade do ESG, com Giuliana Morrone, jornalista com MBA em ESG Management na PUC-RJ e autora de um livro com a temática



19h - Encerramento

Dia 19.11

8h às 9h - Credenciamento e Welcome coffee

9h - Abertura oficial

9h30 - Palestra ‘ESG na prática’, com Augusto Cruz, sócio da AC Sustentabilidade & Governança

10h - Palestra ‘Marketing ligado ao ESG’, com Antônia de Fátima Soares, especialista em Estratégia de Marketing

10h30 - Pitches com as grandes empresas

13h - Intervalo para almoço

14h às 17h - Hora de fazer negócios - rodada de negócios com cerca de 50 empreendedores



Dias 18 e 19.11

Exposição Futuro da Mobilidade, com automóveis híbridos e elétricos de marcas como Volvo, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BYD, Toyota, Fiat e Jeep, entre outras.

Onde: na Praça Renato Brito de Goes (espaço de convivência na área interna da sede do Sebrae/PE), das 9h às 20h.

Serviço

Evento Caminhos Sustentáveis - ESG e Mobilidade, do Sebrae/PE



Quando: nos dias 18 e 19 de novembro



Onde: sede do Sebrae-PE (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro)

Informações e inscrições gratuitas no https://pe.loja.sebrae.com.br/caminhos-sustentaveis-esg-e-mobilidade-103482466