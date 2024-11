SUMMIT Petrolina reúne investidores, instituições financeiras e empresários para discutir energias renováveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Associação Pernambucana de Energias Renováveis (APERENOVÁVEIS) realiza, no dia 21 de novembro, no Hotel Nobile Suítes Del Rio, das 14h às 21h, o SUMMIT 2024. Com palestras de especialistas, rodadas comerciais e momentos de networking, o evento vai discutir o cenário das energias renováveis, com participação de investidores, instituições financeiras, empresários e estudantes. As inscrições ainda estão abertas.

O Brasil é referência global em transição energética e o país com maior potencial para investimentos, pela abundância de recursos para energia limpa e minerais críticos para a transição energética mundial. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a nossa geração de energia solar fotovoltaica atingiu 50,6 TWh (terawatts-hora), com um crescimento de 68,1%, e a capacidade instalada chegou a 37.843 megawatts (MW), representando uma expansão de 54,8% em relação ao ano anterior.

Polo do agronegócio, com as culturas irrigadas, principalmente a fruticultura e as vinícolas, no Vale do São Francisco, Petrolina, no Sertão de Pernambuco, vem se consolidando como uma das principais fontes do setor verde do país, ocupando a 18ª posição no ranking nacional de instalações fotovoltaicas.

O objetivo geral é divulgar novas práticas e tecnologias, discutir tendências do mercado, além de gerar negócios em energias renováveis. “É uma oportunidade de acesso às estratégias e conexões que vão transformar o futuro da energia, com a reunião de lideranças empresariais e especialistas de todo o Brasil, num só lugar. Chance de captação de recursos para o seu negócio, inovações e insights desse mercado emergente e necessário para o mundo que passa por mudanças climáticas tão avassaladoras. Neste momento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-29), no Azerbaijão, é de suma importância ampliar e melhorar a eficiência energética para os próximos anos. E o Brasil tem esse compromisso, firmado durante a COP 28, de ajudar o mundo a triplicar a capacidade instalada de energias renováveis até 2030, alcançando 11 mil Gigawatts (GW)”, cita Rudinei Miranda, presidente da APERENOVÁVEIS.

INSCRIÇÕES

Para participar do SUMMIT Petrolina, os interessados devem fazer as inscrições on-line, pelo Eventbrite, acessando o link https://aperenovaveis.com.br/summit-2024/, que pode ser acessado na Bio do perfil do Instagram @aperenovaveis. A entrada varia de R$ 100 a R$ 200,00, com lote promocional até domingo (17/11).

Na programação de palestrantes, destaque para o engenheiro Vinicius Ayrão (RJ). Com 30 anos de experiência, ele é referência no Brasil em sistemas fotovoltaicos. É membro da Comissão de Estudos de sistemas de Conversão Fotovoltaica de Energia Solar da ABNT/CB-03, no projeto de norma Instalações elétricas de baixa tensão – Arranjos Fotovoltaicos e do projeto de revisão da NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa tensão -, preside a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), também é conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) e diretor técnico do Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas (Sindistal-RJ).

Quem vai falar de assessoria consultiva em Direito de Energia e Direito Regulatório é o advogado Lucas Pimentel (PE), secretário adjunto de Assuntos Regulatórios do Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL). De São Paulo vem o engenheiro Thiago Chinen, coordenador de produtos e responsável pelo time técnico de inversores fotovoltaicos e soluções de armazenamento para os canais residencial, comercial e Utility-Scale, pela Canadian Solar.

APERENOVÁVEIS

Fundada em 2016, ainda como Associação Pernambucana de Energia Solar, a entidade privada e sem fins lucrativos tem por objetivo incentivar e disseminar a utilização da energia solar fotovoltaica em Pernambuco. Passando por um processo de reestruturação, reposicionamento e efetiva contribuição no desenvolvimento do setor no estado, teve o escopo ampliado de modo a admitir associados do setor renovável mais amplamente. Por isso, em 2024, a APESOLAR virou APERENOVÁVEIS. Integram os associados empresas com atuação nos segmentos de Geração Distribuída; Geração Centralizada; Mercado Livre e Autoprodução; e Mercados Emergentes.

SERVIÇO