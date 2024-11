Evento de fim de ano da Apesce celebra varejo com palestra de João Carlos Paes Mendonça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta terça-feira (18), o auditório do JCPM Trade Center reuniu os participantes da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) para celebrar o evento de final de ano com palestra do empresário João Carlos Paes Mendonça. Com o tema “a vida empresarial e os desafios do setor”, a palestra foi mediada pela jornalista Patrícia Raposo.

No início do evento, o presidente do Conselho Deliberativo da Apesce, José Luiz Muniz, discursou incentivando a indústria e a união do setor, além de parabenizar a atuação de todos os shoppings associados em 2024. Também prestou homenagem a João Carlos Paes Mendonça. “A vivência, a visão cosmopolita e a experiência dele serão de muito valor na noite de hoje para todos nós”, afirmou José Luiz Muniz.

Além disso, o presidente da Apesce anunciou o início da campanha "Alimente a Vida" nos shoppings da associação a partir desta quinta-feira (21), com pontos de arrecadação de alimentos sinalizados nos malls e recebimento de pix. Em 2023, foram arrecadados pouco mais de 23 toneladas de alimentos que beneficiaram em média 10 mil pessoas. “Para este ano, a meta é ampliar pelo menos 10% esses números”, relatou José.

HOMENAGEM

Além do anúncio da campanha “Alimente a Vida”, também foi entregue uma placa em homenagem ao trabalho feito por Paulo Carneiro, que ao lado de Celso Muniz e João Carlos Paes Mendonça fundaram a Associação de Shopping Centers.

Celso Muniz, que recebeu homenagem da Apesce e João Carlos Paes Mendonça - JC Imagem

MUDANÇAS E EXPECTATIVAS

João Carlos Paes Mendonça foi o grande nome da noite, aplaudido pelos representantes presentes, devido à atuação e impulsionamento do setor. No início da palestra, a jornalista Patrícia Raposo falou do espírito empreendedor de João Carlos e a ampliação dos seus negócios. Para os representantes dos shoppings, o empresário João Carlos Paes Mendonça falou sobre a mudança no setor.

‘Estamos sentindo grandes mudanças. Hoje o shopping não é mais uma área de vendas, mas também de lazer, entretenimento, alimentação e convivência. É voltado para um novo mundo e novos clientes. O importante é que a gente foque nas pessoas, no cliente, no funcionário, no lojista, porque são com essas três pontes que poderemos atravessar o rio”, afirma João Carlos Paes Mendonça.

João Carlos Paes Mendonça, grande nome da noite - Renato Ramos/JC Imagem

Além das expectativas e inovações, João Carlos reforçou a importância de criar e cultivar a cultura da empresa, incentivar os funcionários, aprimorar a tecnologia e usá-la ao favor do profissional; e nunca se acomodar.

“Se com esta conversa vocês saírem daqui com um pensamento de algo que eu falei, eu estarei feliz. Eu só tenho a agradecer ‘obrigado meus concorrentes, vocês me fizeram crescer’”, discursou João Carlos para finalizar a palestra.