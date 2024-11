Pernambuco celebra crescimento na receita do turismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco mantém sua posição de destaque como um dos principais destinos turísticos do Brasil, apresentando resultados expressivos no Índice da Atividade Turística divulgado pelo IBGE/PMS para o período de janeiro a setembro de 2024. É o que confirmam os novos dados analisados pelo Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Secretaria Estadual de Turismo e Lazer e da Empetur.

Comparando os primeiros nove meses de 2023 e 2024, o Estado registrou um crescimento de 3,1% em volume de atividades turísticas e um expressivo avanço de 10,2% em receita gerada pelo setor. O desempenho positivo também se destaca em relação ao período pré-pandemia. Em comparação com 2019, Pernambuco apresentou um aumento de 4,4% no volume de atividades e 38,8% na receita, evidenciando uma recuperação robusta e uma expansão consistente do setor.



Fluxo Internacional e Malha Aérea



Outro indicador relevante para o turismo pernambucano em 2024 foi o aumento do fluxo de visitantes internacionais. De janeiro a outubro, o estado recebeu 44.467 estrangeiros, enquanto a movimentação total de viajantes brasileiros (entradas e saídas) chegou a 220.818.



Os cinco principais mercados emissores internacionais foram: Portugal (27,12%); Uruguai (19,52%); Argentina (16,98%); Itália (5,98%) e Alemanha (5,98%). O mercado uruguaio registrou um total de 8.681 visitantes entrados, destacando-se pelo crescimento consistente. No total, os brasileiros representaram 70,91% dos viajantes entrados pelo portão internacional do aeroporto do Recife, enquanto os estrangeiros compuseram 29,09%.



Os dados reforçam o papel estratégico de Pernambuco como destino turístico de referência no Brasil. A expansão da malha aérea e os esforços de promoção internacional do estado indicam um futuro promissor, com expectativas de crescimento contínuo tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, comemorou os resultados, destacando que o Estado se consolida como um destino estratégico tanto para o turismo nacional quanto internacional. “Esses números refletem o trabalho contínuo na promoção do destino Pernambuco e na qualificação da nossa infraestrutura turística. É uma vitória que celebra o esforço conjunto do setor público e privado”, afirmou.