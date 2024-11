Décimo terceiro deve injetar R$ 9,4 bilhões na economia de Pernambuco, diz Dieese

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pagamento do 13º salário deve injetar cerca de R$ 9,4 bilhões na economia de Pernambuco em 2024, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos).

A expectativa é que mais de 3,25 milhões de pernambucanos recebam o benefício, com um valor médio de R$ 2.455,09 — o segundo maior da região Nordeste.

O pagamento inclui trabalhadores formais, empregados domésticos com carteira assinada, aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social.

Além de aquecer o comércio, o recurso também é uma oportunidade para muitas pessoas organizarem as finanças e iniciarem o ano novo com mais tranquilidade econômica.

Como usar o 13º de forma estratégica



Para quem deseja usar o 13º de forma mais estratégica, o especialista em investimentos da Central Sicredi Nordeste, Erli Bandeira, compartilha cinco passos práticos para aproveitar melhor esse recurso e iniciar 2025 com mais tranquilidade financeira:

1. Comece quitando dívidas

A prioridade deve ser eliminar dívidas com juros altos, como as do cartão de crédito e cheque especial, que podem comprometer o orçamento por muito tempo.

"Use o décimo terceiro para reduzi-las ou quitá-las, focando primeiro nas de maior custo. Se houver saldo positivo, considere linhas de crédito mais acessíveis para facilitar a quitação. Com uma análise de crédito personalizada, é possível reduzir juros e aliviar o orçamento mensal em 2025, abrindo espaço para outras metas financeiras", recomenda Bandeira.

2. Crie uma reserva de emergência

Depois de se livrar das dívidas, é importante criar um fundo para emergências, que pode cobrir pelo menos três meses de despesas fixas.

Essa reserva funciona como um amortecedor para situações imprevistas, evitando novos endividamentos.

“O décimo terceiro pode dar o impulso inicial para começar ou fortalecer essa poupança. Aplicações de fácil acesso, como contas remuneradas, RDCs com liquidez diária ou fundos de alta liquidez, são ideais, pois permitem acesso rápido ao dinheiro e, ao mesmo tempo, protegem o poder de compra, mantendo o associado protegido”, explica o especialista.

3. Invista no futuro

Com as finanças equilibradas, é hora de pensar no longo prazo. Produtos financeiros voltados para previdência ou fundos de investimento ajudam a construir um patrimônio e alcançar metas como a educação dos filhos ou a aposentadoria.

“Os produtos voltados para o longo prazo aproveitam os juros compostos para expandir o patrimônio de forma sustentável. Escolher investimentos com perfil de risco alinhado ao seu horizonte financeiro e objetivos aumenta as chances de crescimento consistente e viabiliza para que o associado possa atingir seus sonhos”, diz Bandeira.

4. Invista em você

Melhorar sua formação e habilidades profissionais é uma forma de investimento que se reflete na geração de renda ao longo da carreira. Destinar o décimo terceiro para cursos de capacitação ou especialização oferece retorno direto em competitividade e, em muitos casos, permite promoções e aumentos salariais.

Bandeira: “Com financiamentos educacionais ou descontos específicos oferecidos por instituições cooperativas de crédito como o Sicredi, você pode viabilizar esse plano com condições atrativas, fazendo um investimento que se paga ao longo do tempo e amplia suas oportunidades no mercado”.



5. Planeje metas específicas

Se você tem objetivos de curto ou médio prazo, como fazer uma viagem, comprar um carro ou reformar a casa, aplicar o 13º em um planejamento financeiro pode ajudar.

Investimentos programados ou consórcios são alternativas que facilitam o alcance dessas metas sem comprometer o orçamento.

““Esse método de investimento escalonado também dilui os riscos do mercado e garante que o valor total seja alcançado sem grandes sacrifícios, ao mesmo tempo em que favorece a criação de um hábito de investimento. Tenha um planejamento financeiro. Direção é melhor que velocidade”, orienta o especialista em investimento da Central Sicredi Nordeste.