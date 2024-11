Feira Mega Fashion Outlet reúne 300 marcas com até 70% de desconto no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Até o domingo (24), o Mega Fashion Outlet, no Centro de Convenções de Pernambuco, oferece descontos de até 70% em mais de 300 marcas de moda, beleza e serviços, com entrada gratuita. O evento acontece das 10h às 22h.

Além das ofertas imperdíveis, o evento traz uma programação especial para toda a família. Haverá shows ao vivo, desfiles de moda, uma área kids com diversas atrações para as crianças e uma praça de alimentação com opções variadas. E para deixar o clima de Natal ainda mais encantador, o Papai Noel fará sua chegada especial ao evento.

SOLIDARIEDADE E OFERTAS

O Mega Solidário também promete aquecer o espírito natalino: quem doar 1kg de alimento não perecível concorre a R$10 mil em vales-compras e ajuda a levar um Natal mais feliz para milhares de famílias.

Esta é uma oportunidade para fazer as compras de fim de ano, se divertir com a família e ainda colaborar com uma boa causa. Com mais de 300 lojas e uma programação cheia de atrações, o Mega Fashion Outlet é destino para quem quer aproveitar as melhores ofertas de novembro.