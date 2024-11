Abrafrutas: uvas pernambucanas serão exportadas para China

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cada 100 contêineres de uva que o Brasil exporta, 95% saem do Vale do São Francisco. De acordo com a associação, o Brasil produz 52 semanas por ano

A Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) conquistou visibilidade nacional. Na última quinta-feira (21), o governo federal, juntamente com o presidente da China, Xi Jinping, oficializou a abertura do mercado chinês para a importação de uvas brasileiras.

De acordo com Guilherme Coelho, presidente da associação, a cada 100 contêineres de uva que o Brasil exporta, 95% saem do Vale do São Francisco. Desse percentual, 70% são de uvas de Pernambuco, principalmente de municípios do semiárido nordestino. A declaração foi dada durante sua participação no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Parceria firmada

A China, um dos maiores mercados consumidores do mundo, oferece um enorme potencial para as exportações brasileiras. Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas e uma demanda crescente por alimentos de alta qualidade, o país asiático tornou-se um dos principais destinos para produtos agrícolas premium.

De acordo com a Abrafrutas, em 2023, o Brasil exportou mais de 73 mil toneladas de uva para a China, no mesmo ano, importou cerca de US$ 600 milhões.

"É importante dizer que 70% das uvas que nós exportamos hoje vai para comunidade comum europeia. A comunidade comum europeia, ela tem 500 milhões de habitantes, enquanto a China, têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes", disse Guilherme.

Diferencial brasileiro

O presidente da Associação fez questão de frisar o diferencial brasileiro na produção de uvas. Enquanto outros países, como o Chile, que passa por um período específico de produção, o Brasil é favorecido pelo clima e consegue maior tempo de produção.

"No semiárido é diferente. Nós produzimos 52 semanas por ano, então isso faz nós possamos colocar uva em qualquer lugar do mundo, em qualquer período do ano, isso nos diferencia dos outros", frisou o presidente.

"Então, nós temos hoje uma agricultara através da fruticultura de alta sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, respeito as práticas sociais", completou.

Perspectivas

Após encontro em Brasília com o presidente Lula e o presidente da China, Coelho celebrou o acordo com o país asiático e espera grandes avanços econômicos na área.

"Foram quatro anos de muito trabalho para fechar esse acordo. Essa é uma grande notícia, especialmente, para o Vale do São Francisco, principal produtor de uvas do Brasil. Nossos produtores terão acesso a um mercado de mais de 1 bilhão e 400 milhões pessoas. Isso trará reflexos para a economia local, com geração de mais emprego e renda para a nossa gente”, declarou.