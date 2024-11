Black Friday 2024: horário dos shoppings e promoções em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Black Friday de 2024 deve movimentar R$ 5,22 bilhões no comércio brasileiro, segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Caso a projeção se confirme, a movimentação terá crescimento de 0,4% em relação ao ano passado, já descontando a inflação. Desde sua incorporação ao calendário varejista em 2010, a data se consolidou como uma das principais do setor, ganhando relevância especialmente com a ascensão do e-commerce e o apelo das promoções.

Em Pernambuco, os consumidores irão em busca de promoções neste sexta-feira (29). Em parceria com o Sebrae, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), realizou pesquisa de opinião sobre as expectativas no comércio e varejo para a data no Estado. Espera-se um aumento de 15,4% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Do lado dos consumidores, 37,4% indicaram que pretendem realizar compras nesta Black Friday, principalmente motivados pela possibilidade de preços mais baixos (62,4%), pela antecipação de compras para o Natal e Réveillon (31,8%) e pela oportunidade de adquirir produtos desejados há tempos (30,4%). Os locais preferidos para essas compras são o comércio tradicional (43,1%), shoppings (42%) e e-commerce (37,6%).

Nos shoppings, as táticas de venda são variadas. No RioMar Recife, a 'Happy Friday' leva o mall a funcionar em horário estendido, com descontos de até 70% em diversos segmentos. As lojas âncoras, megalojas, satélites, quiosques, incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2, vão funcionar das 8h às 23h. Já as operações da Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes, no Piso L3, vão abrir das 9h às 23h.

A campanha da Happy Friday teve início no dia 24 de novembro e seguirá até 1º de dezembro. Durante este período, será possível comprar produtos de diversos segmentos com até 70% de desconto.

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android.

Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

CONFIRA O HORÁRIO DOS SHOPPINGS NA BLACK FRIDAY

Shopping RioMar:





8h às 23h – para todas as lojas dos pisos L1 e L2

9h às 23h – Praça de alimentação e restaurantes do piso L3

Descontos de até 70% em alguns produtos na campanha batizada de “Happy Friday”.

Shopping Recife:



8h às 23h – todas as lojas

Além de descontos de até 70%

Shopping Tacaruna:



8h às 23h – todas as lojas

Campanha Best Week, com descontos de até 70%

Plaza Shopping:



8h às 23h – todas as lojas

O shopping promete prêmios e vantagens exclusivas para quem fizer compras nesta sexta-feira (29). O “Plaza Friday” também terá ofertas-surpresa e distribuição de tíquetes de descontos de alimentação



Shopping Guararapes:





8h às 23h – maioria das lojas

8h à meia-noite – Carrefour

6h às 23h – C&A, Le Biscuit, Império, Mundo do Cabelereiro, Narciso, O Boticário

6h à meia-noite – Lojas Americanas

Shopping Patteo Olinda:

6h às 23h – todas as lojas

O Patteo promete descontos de até 70%

Shopping ETC:

7h às 21h – todas as lojas

Caruaru Shopping:

Lojas, quiosques e lazer estarão abertos das 9h à 0h; alimentação, das 11h à 0h; supermercado, das 8h à 0h; academia, das 5h às 23h, e o Centerplex, conforme horário de sessão.