Governo do Estado investe mais de R$2 milhões em empresas de base tecnológica

O Governo do Estado vai investir mais de R$2 milhões em micro e pequenas empresas pernambucanas que apresentarem propostas inovadoras que ampliem a competitividade territorial do Estado. A seleção das iniciativas vai ocorrer através do edital Compet Soluções, lançado nesta quinta-feira (28) durante o Movimenta Indústria PE, evento que promoveu a inovação e o debate sobre os avanços e perspectivas da indústria pernambucana.

O edital é promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia e em parceria com a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE).

“O objetivo do edital é apoiar micro e pequenas empresas pernambucanas em projetos inovadores que possam solucionar os desafios de indústrias, empresas, associações e cooperativas para desenvolvimento e implantação de produtos, serviços e processos, por exemplo. O nosso foco é estimular a inovação no setor e gerar mais competitividade em Pernambuco, considerando a formação de parcerias e a integração de tecnologias e conhecimentos”, destaca a secretária de CTI, Mauricélia Montenegro.

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

O edital busca o desenvolvimento de soluções tecnológicas e ascensão de Associações ou Cooperativas com vocações nas áreas de Confecções e Moda, Gesso, Movelaria, Panificação, Saúde, Artesanato, Turismo e Cultura, Agricultura e Agropecuária. “A grande vantagem para essas empresas de base tecnológica é que elas vão poder gerar novos produtos, novas soluções que podem ficar dentro daquele portfólio e, ao mesmo tempo, aumentar a carteira de clientes, onde todo o recurso que é necessário para o desenvolvimento da solução é pago pelo Governo do Estado de Pernambuco”, reforçou o diretor de Inovação da Secti/PE, César Andrade.

Para acessar o edital, os interessados devem entrar no site www.facepe.br. Os projetos selecionados terão um prazo de 12 meses de execução e as propostas poderão ser submetidas até 20 de janeiro de 2025, através do sistema Agilfap.



Movimenta Indústria

Cerca de 200 pessoas estiveram nesta quinta-feira (28) na segunda edição do Movimenta Indústria, evento que reuniu representantes do setor da indústria para promover a inovação e o debate sobre os avanços e perspectivas da indústria pernambucana. O encontro, realizado no Parqtel, no bairro da Várzea, destacou a importância da colaboração entre os diferentes agentes para impulsionar a competitividade e a sustentabilidade das indústrias locais.



Com uma programação que incluiu palestras e painéis, o Movimenta serviu como plataforma para a troca de ideias, a criação de parcerias estratégicas e o estímulo à inovação. “Aqui, a gente faz esse encontro da inovação com o setor produtivo. Aqui a gente apresenta vários exemplos do apoio do Estado, como as oportunidades através do Fundo Inovar, através de editais de fomento da Facepe, de uma maneira que a gente possa acelerar essas startups fazendo, como eu já disse, um encontro delas com o setor produtivo”, pontuou a vice-governadora do Estado, Priscila Krause, que participou da abertura do evento.