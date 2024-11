Turismo de negócios movimenta R$ 260 milhões no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Balanço do Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB) aponta impacto significativo no desenvolvimento do turismo de negócios em Pernambuco

O Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB) comemora, em balanço, o ano de 2024, em relação à captação de eventos corporativos na capital pernambucana. A entidade chega ao mês de dezembro com a confirmação de 28 eventos associativos a serem realizados até 2028, entre ações corporativas e técnico-científicas. Para se ter ideia, o impacto econômico estimado com o total de eventos supera R$ 260 milhões, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e serviços.

“Este foi o melhor resultado que tivemos em 10 anos. Captamos eventos que reunirão mais de 100 mil participantes, consolidando o Recife e Pernambuco como polos estratégicos no segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Isso demonstra a força do trabalho conjunto e a relevância da nossa infraestrutura para o turismo de negócios”, destaca a presidente do Recife CVB, Carolina Oliveira.

Presidente do Recife CVB, Carolina Oliveira - DIVULGAÇÃO

Além das captações, a entidade realizou, ao longo do ano, o apoio a 68 eventos locais e ultrapassando sua meta anual de captação já no primeiro semestre. Ao todo, foram registradas 46 candidaturas, com uma taxa de conversão de 72%, destacando-se como o melhor desempenho da década.

Em 2024, o Recife CVB consolidou sua rede de associados, que hoje conta com 72 empresas. Foram 78 rodadas de negócios e 50 visitas técnicas para a definição de espaços e serviços a serem contratados para 16 eventos. Também foram fortalecidas as conexões com outras entidades da cadeia produtiva do turismo, como as secretarias de Turismo do Recife e de Pernambuco, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc-PE), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PE) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), essenciais para o alcance desses resultados.

Perspectivas para 2025 e Desenvolvimento Regional

Com 450 eventos prospectados, o Recife CVB já inicia 2025 com 40 eventos de negócios confirmados. “Estamos preparados para novos desafios e com grande entusiasmo para continuar ampliando nossa atuação, sempre buscando o desenvolvimento sustentável do setor e da nossa região”, afirma Carolina Oliveira.

“A atração de eventos qualificados impulsiona a economia e valoriza a identidade local, criando um ciclo virtuoso de progresso econômico, social e cultural. Nosso trabalho reflete o potencial do turismo como uma força transformadora para Pernambuco e para o Brasil”, reforça a presidente do Recife CVB.

O Recife CVB é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2001, que congrega entidades ligadas ao setor de turismo, indústria de eventos e serviços de Pernambuco, promovendo o Destino Pernambuco MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).