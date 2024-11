25ª Fenearte está com inscrições abertas desta sexta-feira (29) até o dia 27 de dezembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Feira Nacional de Negócios do Artesanato completa 25 anos em 2025, com edição de 9 a 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda

Artesãos de todo o país, além de associações, cooperativas, organizações sem fins lucrativos e prefeituras de Pernambuco que desejam participar da 25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato já podem se inscrever pelo site www.fenearte.pe.gov.br. O processo de inscrição, que é feito exclusivamente online, iniciou às 8h desta sexta-feira, dia 29 de novembro, e se encerrará às 17h do dia 27 de dezembro.

A 25ª edição da Fenearte está agendada para acontecer durante o período de 9 a 20 de julho de 2025, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo aproximadamente 5 mil expositores em cerca de 700 espaços de comercialização.

As inscrições da 25ª Fenearte são para os setores: Individual Pernambuco, destinado a artesãos pernambucanos, sejam nascidos, residentes ou intitulados; Estados, aberto para artesãos de outras partes do país, seja pessoa física ou jurídica; Internacional, para empreendedores de artesanato de outros países, seja pessoa física ou portadora de passaporte; Prefeituras, restrito aos municípios pernambucanos; Sebraes, aberto às seccionais de todo o país; Alimentação, seja pessoa física ou jurídica de Pernambuco; Redes Solidárias, para organizações não-governamentais com atuação em Pernambuco, e Associações e Cooperativas, desde que pernambucanas.

A Fenearte é uma realização do Governo de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — ADEPE - Divulgação

ARTESANATO DE PERNAMBUCO

Também já estão abertas as inscrições para artesãos de Pernambuco que desejam ocupar o estande coletivo do Programa do Artesanato de Pernambuco (PAPE) na 25ª Fenearte. Para este espaço, que é localizado no setor do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), logo após a Alameda dos Mestres, é requisito que o(a) candidato(a) possua a Carteira do Artesão, emitida pelo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB).

A Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato é uma realização do Governo de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — ADEPE, que executa no Estado o Programa do Artesanato de Pernambuco (PAPE).

25 ANOS DE HISTÓRIA

“Estamos preparando uma edição histórica que marcará os 25 anos de existência da maior feira de artesanato da América Latina. A Fenearte 2025 já começou a ser planejada e construída pelo Governo de Pernambuco, e é chegada a hora das inscrições das estrelas deste evento: as artesãs e os artesãos", comenta André Teixeira Filho, diretor-presidente da ADEPE.

“Após duas edições históricas, a nossa missão é a de preparar mais uma feira inesquecível. Estamos trabalhando para que a 25ª Fenearte seja lembrada pelos negócios que serão gerados e pela celebração que ela significará, ao festejar 25 anos desta política pública que valoriza a nossa economia criativa, as nossas identidades, os nossos saberes”, fala Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da ADEPE e diretora-executiva da Fenearte.

25ª Fenearte vai reunir 5 mil expositores em 700 espaços de comercialização - Divulgação

MELHOR A CADA ANO



Em 2024, a Fenearte celebrou um público de 320 mil pessoas, no período de 3 a 14 de julho, e causou um impacto econômico recorde, de R$ 108 milhões, considerando a projeção de negócios após a feira. Com o tema “Sons do Criar – Artesanato que Toca a Gente”, a edição recebeu aprovação de 98,6% do público geral, de acordo com pesquisas feitas pela ADEPE junto à Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). Entre os visitantes entrevistados, 22,5% eram turistas e 17,4% estiveram pela primeira vez. O tíquete médio foi de R$ 462. Para 52,3% dos expositores entrevistados, a expectativa de negócios foi superada.