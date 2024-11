Cursos gratuitos na área da moda estão com inscrições abertas em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O último ciclo de capacitação do ano do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE) está com inscrições abertas em diversas cidades do Estado. Os cursos, que são gratuitos, são voltados para o setor de Moda e têm como objetivo fomentar a indústria de confecções, com a capacitação da mão-de-obra e fortalecimento da gestão dos negócios.

Através do Marco Pernambucano da Moda e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, o NTCPE promove cursos em Olinda, na Região Metropolitana do Recife; Caruaru e Brejo da Madre de Deus, no Agreste; e em Gameleira, na Mata Sul. Algumas das capacitações acontecem em parceria com secretarias municipais.

O calendário completo de dezembro, com datas e horários, está disponível no site www.ntcpe.org.br, onde também pode ser efetuada a inscrição. O NTCPE disponibiliza ainda o perfil oficial no Instagram (@marcopemodantcpe) e o número de WhatsApp (81) 3448-0993 para esclarecer eventuais dúvidas e obter maiores informações sobre os cursos.

Capacitações

Entre as opções de cursos em Olinda estão "Estudos e Tendências, Previsão, Análise e Aplicação" e "Impulsionando as Vendas – Tráfego Pago no Instagram para o Mercado da Moda".

Já em Caruaru, serão oferecidas capacitações de "Tráfego Pago para Negócios de Moda no Instagram (módulo avançado)", "Desenho de Moda e Ficha Técnica de Produto no Audaces Idea", "Fotografia de Moda com Smartphone para Redes Sociais", "Como ter Performance com Marketing Digital", "Modelagem Plana (módulo básico)" e "Costura Industrial Polivalente em Malha – Moda Praia (módulo avançado)".

No Brejo da Madre de Deus, os cursos são de "Corte e Costura em Tecido Plano (módulo básico)" e de "Desenho de Moda (módulo para iniciantes)"; e em Gameleira, "Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo básico)".

Serviço: Ciclo de Capacitações do NTCPE – Dezembro/2024



Olinda – (NTCPE – Mercado Eufrásio Barbosa, Largo do Varadouro, s/n, Varadouro)

Inscrições: www.ntcpe.org.br ou pelo (81) 3448-0993

Curso: Impulsionando as Vendas – Tráfego Pago no Instagram para o Mercado da Moda

Data: 03 e 05 de dezembro

Hora: das 8h às 17h



Curso: Estudos e Tendências, Previsão, Análise e Aplicação

Data: 05 e 06 de dezembro

Hora: das 8h às 17h

Caruaru – (Unidade do NTCPE – Rua Visconde de Inhaúma, nº 107 – Bairro Maurício de Nassau)

Inscrições: https://ntcpe.org.br/ ou (81) 97303-3683 (Whatsapp)

Curso avançado: Tráfego Pago para Negócios de Moda no Instagram

Data: 03 e 04 de dezembro

Hora: das 8h às 17h



Desenho de Moda e Ficha Técnica de Produto no Audaces Idea

Data: 04 e 11 de dezembro

Hora: das 13h às 17h



(Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – Rua dos Expedicionários, Centro)

Inscrições: https://ntcpe.org.br ou pelo (81) 97307-0458

Curso: Fotografia de Moda com Smartphone para Redes Sociais

Data: 03 e 04 de dezembro

Hora: das 18h às 17h



Curso: Como ter Performance com Marketing Digital

Data: 02 de dezembro

Hora: das 18h às 17h



(Centro de Qualificação Profissional, Rua Aureliano de Góis, 110, Rosanópolis)

Inscrições: no local ou pelo (81) 97307-0458 (Whatsapp)

Curso básico: Modelagem Plana

Data: 03 a 09 de dezembro

Hora: das 8h às 17h



(Centro de Qualificação Profissional – Rua Roberto Simonsen, nº 201, Salgado)

Inscrições: no local ou pelo (81) 99129-4031 (Whatsapp)

Curso avançado: Costura Industrial Polivalente em Malha – Moda Praia

Data: 02 e 06 de dezembro

Hora: das 8h às 17h

Brejo da Madre de Deus – (Centro Vocacional Tecnológico, Av. Cleto Campelo, 378, Centro)

Inscrições: no local ou pelo (81) 99118-5144 (Whatsapp)

Curso básico: Corte e Costura em Tecido Plano

Data: de 03 a 09 de dezembro

Hora: 13h às 17h



Curso para Iniciantes: Desenho de Moda

Data: de 03 a 09 de dezembro

Hora: 18h às 22h

Gameleira – (Centro de Treinamento de Gameleira)

Inscrições: no local ou pelo (81) 99709-8551 (Whatsapp)

Curso básico: Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano

Data: de 03 a 09 de dezembro

Hora: das 8h às 17h