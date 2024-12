Recife lança mutirão para negociar débitos de pequenos empreendedores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um mutirão digital para auxiliar microempreendedores instalados no Recife no processo de negociação de dívidas, para que retornem à regularidade e possam voltar à plena atividade e a ter acesso a crédito, foi lançado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Desenrola Recife Pequenos Negócios está disponível no aplicativo Conecta Recife, no ícone Mutirão Desenrola Recife, ou pelo site desenrolapequenosnegocios.recife.pe.gov.br, integrando todas as instituições financeiras aptas a negociação de dívidas com os empreendedores.

A iniciativa vale para todas as empresas do Simples Nacional (faturamento anual de até R$ 4,8 milhões), com condições que podem chegar a 96% de descontos na dívida e parcelamento acessível. Quase 30 mil empreendedores do Recife serão avisados pelo Whatsapp da Prefeitura.

“Nosso trabalho tem um objetivo claro de turbinar o crescimento dos negócios no Recife e com um olhar especial aos pequenos empreendedores. O primeiro passo para se desenvolver é arrumar a casa, negociar pendências para voltar à regularidade e poder trabalhar sem restrições. É isso que a gente vai fazer com os pequenos negócios do Recife, que é mostrar as condições especiais do mutirão de negociação e trazê-los para a plena atividade de poder trabalhar, planejar o crescimento com acesso a crédito e podendo investir, já que as dívidas estarão resolvidas”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

CONDIÇÕES DE RENEGOCIAÇÃO

As condições vantajosas para renegociação de dívidas estarão disponíveis até 31 de dezembro para pessoas jurídicas, especialmente para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), com faturamento de até R$ 4,8 milhões e que estão inadimplentes em dívidas bancárias até 22/03/2024.

Ainda de acordo com a secretária Joana Portela Florêncio, o trabalho da equipe de Desenvolvimento Econômico do Recife levantou dados e necessidades de todos os atores possíveis para a solução do problema. “Depois de um encontro com o Governo Federal para tratar dessa realidade dos negócios do Recife, reunimos todos os bancos, falamos da importância para a economia de ter essa faixa de empreendedores de volta à saúde financeira, pedimos a adesão e com condições positivas de negociação e recebemos esse retorno, com as instituições participando com a gente”, detalhou.

O passo seguinte foi criar o Portal desenrolapequenosnegocios.recife.pe.gov.br. “Viabilizamos o link para o empreendedor consultar a situação do CNPJ no SPC/Serasa e, vendo a situação, o portal já disponibiliza os links de cada banco para que ele acesse o ambiente da instituição e negocie a melhor forma de pagamento da dívida. Para fechar o suporte, estruturamos um time para atender o empreendedor pelo whatsapp da Prefeitura no caso de quaisquer dúvidas no processo e também para direcionar o contato para o banco específico, caso seja uma dúvida relacionada à dívida”, complementou a secretária.

PROGRAMA ACREDITA

O Mutirão Desenrola Recife Pequenos Negócios integra o eixo do programa Acredita, do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que visa ampliar o acesso ao crédito para diversos segmentos da população, especialmente pequenos empreendedores, para impulsionar o desenvolvimento econômico, a geração de renda e emprego no Brasil. Ele busca fortalecer a gestão financeira dos negócios por meio de capacitações e facilitar o acesso a crédito.