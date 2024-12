Governo de Pernambuco lança Tarifa Social com desconto para famílias de baixa renda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governo de Pernambuco planeja beneficiar 1,63 milhão de pessoas com descontos de 55% nas contas de água e esgoto com ínicio em 2025

O Governo de Pernambuco apresentou nesta terça-feira (3) a Tarifa Social Pernambucana, iniciativa que visa beneficiar 1,63 milhão de pessoas com descontos nas contas de água e esgoto. O anúncio foi realizado em evento na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), no Recife, e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais.

A nova tarifa social prevê o pagamento de R$ 27,47 mensais para residências que utilizam apenas água, e R$ 54,94 para aquelas que também possuem esgotamento sanitário, representando uma redução de 55% em relação à tarifa regular.

Serão elegíveis as famílias inscritas no CadÚnico ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de moradores de habitacionais populares do programa Minha Casa, Minha Vida na Faixa 1 (urbano e rural).

Tarifa social da Compesa é anunciada pelo governo de Pernambuco. - SEVERINO SOARES / JC IMAGEM

Segundo o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, a iniciativa reflete a necessidade de ampliar a base social da Compesa. “A Tarifa Social Pernambucana busca dar mais qualidade de vida com menos custo a um grande contingente dos nossos cidadãos pernambucanos”, destacou.

A nova tarifa social entrará em vigor no primeiro trimestre de 2025, após a aprovação pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe). Os beneficiários serão inscritos automaticamente pela Compesa, sem a necessidade de requerimento, facilitando o acesso ao benefício.

Investimento

De acordo com a Compesa, a medida foi viabilizada após um amplo estudo desenvolvido desde 2023, que incluiu uma revisão tarifária de 9,88%. Esse reajuste será aplicado a todos os consumidores em 2025, destinando 8,72% para a implementação da nova tarifa social e 1,16% para ajustes inflacionários.

Além disso, a proposta mantém a Tarifa Social vigente, que será renomeada como “Tarifa de Vulneráveis”, atualmente beneficiando cerca de 200 mil pessoas. Com a nova estrutura, quase 25% dos consumidores da Compesa terão acesso a tarifas sociais.

O deputado federal André Ferreira, criador do Projeto de Lei nº 1.106/2020, comemorou a inclusão automática de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família na nova tarifa. Já o deputado federal Pedro Campos destacou o impacto da medida para o Brasil, considerando o projeto um exemplo para outros estados.

Próximos passos

A Compesa já apresentou a proposta a Arpe, e a implementação da nova tarifa depende de sua aprovação. A expectativa é que a medida contribua para ampliar o acesso aos serviços de saneamento básico e promover maior equidade no uso dos recursos hídricos.