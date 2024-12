Senado aprova marco legal sobre bioinsumos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Senado aprovou ontem o novo marco legal para regulamentação de produção, uso, registro, inspeção e comercialização de bioinsumos no País. O Projeto de Lei 658/2021 foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada e agora segue para sanção presidencial. Com a votação, os senadores arquivaram o Projeto 3.668/2021, do senador Jaques Wagner (PT-BA), que tratava sobre o mesmo tema. Ele foi relator do PL 658/2021.

O marco jurídico cria regras para uso e comercialização de bioinsumos para todos os sistemas de cultivo, incluindo o convencional, o orgânico e o de base agroecológica. A regulamentação será válida para todos os bioinsumos utilizados na atividade agropecuária, caso de bioestimulantes, biofertilizantes e agentes biológicos de controle.

DIRETRIZES

A normativa estabelece que os bioinsumos produzidos exclusivamente para uso próprio serão isentos de registro. Já para bioinsumos importados ou produzidos no País com fins comerciais, o registro em órgão federal de defesa agropecuária será obrigatório, assim como o registro de biofábricas, exportadores e comerciantes dos produtos biológicos.

Em debate desde 2021, o projeto teve apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que articulou e coordenou a tramitação, e da Frente Parlamentar Mista Ambientalista.

A produção de bioinsumos "on farm" (fabricados nas propriedades rurais para uso próprio na fazenda) era o principal entrave para o avanço do projeto e consenso entre as partes.