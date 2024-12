Uma das maiores distribuidoras de pneus e câmaras de ar do Brasil promove convenção no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Magnum Tires, em parceria com a GT Radial, promovem a convenção de vendas Aceleração, no Recife, nestas quinta (5) e sexta-feiras (6)

A pernambucana Magnum Tires - uma das maiores distribuidoras de pneus e câmaras de ar do Brasil - , em parceria com a GT Radial, realiza nestas quinta (5) e sexta (6) a convenção de vendas "Aceleração". Vão reunir gestores comerciais de todo o Brasil e grandes clientes, num evento de integração da equipe e de fortalecimento da relação com clientes estratégicos. São duas etapas de evento, começando nesta quinta com palestras no Mar Hotel, em Boa Viagem.



A programação do primeiro dia será voltada à equipe comercial, com palestras, análises de mercado e a apresentação de estratégias e lançamentos para 2024, com destaque para a atuação da Magnum no segmento de pneus e o fortalecimento da parceria com a GT Radial.

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

À noite, o happy hour vai reunir todo mundo, no CD da Magnum Tires em Jaboatão dos Guararapes, onde os clientes terão a oportunidade de conhecer um dos centros de distribuição de pneus da empresa.



Na sexta, as atividades serão direcionadas aos grandes institucionais, com um foco especial na aceleração de resultados e no futuro do setor de pneus. O encontro promete reforçar o compromisso da Magnum Tires e da GT Radial com a inovação e a excelência no atendimento.