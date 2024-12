Oito artesãs pernambucanas estão na Colômbia, pelo Programa Pernambuco Artesão; outros dez estão em Minas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Resultado de convênio entre o Sebrae-PE e o Governo do Estado, ações promovem intercâmbios culturais, internacionalização do setor e negócios

Um grupo de oito artesãs pernambucanas viajaram para Bogotá, capital da Colômbia, na última segunda-feira (2), para participar da Expoartesanías, feira de artesanato que junto com a Fenearte figura entre as mais relevantes da América Latina.

A ação acontece graças ao Programa Pernambuco Artesão, fruto de convênio firmado entre o Sebrae-PE e o Governo do Estado, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — ADEPE, que executa o Programa do Artesanato de Pernambuco (PAPE). O propósito é promover intercâmbios culturais e a internacionalização do setor do artesanato.

Estão na feira a artesã têxtil Ayla Guadalupe, do Recife, conhecida por seus bordados; a mestra Cida Lima, de Belo Jardim, reconhecida pela cabeça em barro inspirada em ex-voto; a ceramista Dheny Santos, de Tracunhaém; a bonequeira Genilda Félix, de Glória do Goitá; Oziana Oliveira, de Vitória de Santo Antão, com seu trabalho em fibras; a mestra Neguinha, de Belo Jardim, famosa por suas cabeças e tamanduás em barro; Sílvia Cecília, das Quilombolas de São Lourenço, grupo de Goiana que cria acessórios artesanais, e Socorro Rodrigues, de Caruaru, que faz arte figurativa de barro em miniatura.

“Pernambuco fala para o mundo que é um celeiro do artesanato do Nordeste e do Brasil, e o Governo do Estado trabalha para profissionalizar o fazer manual das nossas artesãs e dos nossos artesãos. O Programa Pernambuco Artesão é prova disso. A nossa participação em feiras no Brasil e no mundo mostra que estamos impulsionando a potência que é o nosso artesanato, e isso é apenas um recorte de uma gama de ações voltadas para a nossa economia criativa", expõe André Teixeira Filho, diretor-presidente da ADEPE, que enviará à Expoartesanías uma equipe técnica da sua Diretoria-Geral de Promoção da Economia Criativa.

Também haverá representação do Sebrae-PE, organização relevante para a cadeia do artesanato pernambucano. “O Sebrae Pernambuco, ao longo dos anos, tem fomentado o artesanato do Estado por meio de ações que formam o importante tripé para a sustentabilidade de um pequeno negócio: gestão, inovação e mercado. Levar nossos artesãos e nossa cultura para um evento consagrado internacionalmente nos traz a possibilidade de apresentar o trabalho estruturante e impactante realizado junto aos grupos produtivos espalhados do Litoral ao Sertão”, diz Josiana Ferreira, diretora técnica do Sebrae-PE.

A ida das artesãs à capital colombiana tem como objetivo promover intercâmbio cultural e geração de negócios. Estes são dois dos objetivos do Programa Pernambuco Artesão, que até 2025 realizará outras ações de fomento, formação e estímulo a toda a cadeia do artesanato de Pernambuco.

EXPOARTESANÍAS NA COLÔMBIA



Realizada há 34 anos, a Expoartesanías é reconhecida por promover o artesanato tradicional latino-americano. A edição 2024, que ocorre entre os dias 4 e 17 de dezembro, em Bogotá, tem o Brasil como convidado de honra. Em homenagem ao país, a feira dedica um pavilhão de 300 metros quadrados para o artesanato brasileiro, com exposição de trabalhos de artesãs de todo o país, selecionados pela arquiteta Roberta Borsoi — que também assina a curadoria do Espaço Janete Costa, na Fenearte.

Esta ação de ocupação do pavilhão é realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com os ministérios das Mulheres e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, além do Sebrae Nacional.

Entre as 79 artesãs com obras selecionadas para a exposição no pavilhão, oito são pernambucanas. Cinco delas estarão na feira via o Programa Pernambuco Artesão: Ayla Guadalupe, com peças bordadas; Cida Lima, com cabeças de barro; Oziana Oliveira, com cacto de palha; Neguinha, com cabeças e tamanduás de barro, e Sílvia Cecília, das Quilombolas de São Lourenço, com xale e colares, além de um cesto. Além delas, estarão em exposição bonecas de pano da artesã Luciene, de Bezerros; peças em madeira de Simone de Souza, de Buíque, e vestido de Rosa Galindo, de Pesqueira, como uma amostra do artesanato aplicado à moda autoral pernambucana.

PERNAMBUCO EM BELO HORIZONTE



Além do custeio dos bilhetes aéreos, da hospedagem e do traslado das oito artesãs que foram para a Expoartesanías, o programa custeou, também nesta semana, a ida e estadia de dez artesãos que expõem e comercializam suas peças na 35ª Feira Nacional do Artesanato — Expominas, que acontece desta quarta-feira (4) até domingo (8), em Belo Horizonte.

Estão na capital mineira: Carmelita, de vestuário e utilitários em renascença, de Alagoinha; Daniel Lau, da escultura em madeira de cedro e louro-canela, de Sertânia; Edlene Costa, da tapeçaria bordada à mão, de Lagoa do Carro; Edna Silva, herdeira da xilogravura de J. Borges, de quem era nora, de Bezerros; o mestre Fida, de Garanhuns, reconhecido por peças como o Homem Catavento; Galvão, da escultura em madeira de umburana, de Dormentes; Janaína Barbosa, da arte popular em barro, de Caruaru; Marcos Siqueira, da escultura em madeira de tamboril, de Garanhuns; Mito, da escultura em madeira de maçaranduba, de Paulista, e Zemar Vilela, artesão de madeira de tamboril e de sucata de metal, de Garanhuns.