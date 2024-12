Museu do Estado de Pernambuco recebe feira de inovação, arte e gastronomia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cidade do Recife recebe, de 13 a 15 de dezembro, a primeira edição da Feira Terra Pernambuco - Feira de Inovação, Arte e Gastronomia. A programação vai acontecer no Museu do Estado de Pernambuco, no bairro das Graças, Zona Norte da capital, e na sede do Sebrae, no bairro da Ilha do Retiro, na Zona Oeste.

O evento é gratuito, mas a inscrição é obrigatória. Ela deve ser feita através do formulário online da feira.

No dia da abertura do evento serão promovidas oficinas de capacitação dedicadas ao universo do empreendedorismo, com o apoio do Sebrae: “Planeje e conquiste construindo seu negócio do zero”, com Jáuvaro Carneiro Leão, e “Transformando negócios com marketing digital”, com Silvia Souza.

No segundo dia da Feira Terra Pernambuco, os participantes vão poder conferir preparo de café e harmonização, com a barista Lidiane Santos, experiência sensorial guiada de cachaça, cerveja, vinho e café, e shows da Orquestra Giral e de Rodrigo Morecgo.

O encerramento contará com a palestra “Economia Criativa: o poder do empreendedorismo feminino”, com a consultora Martha Catão, encontro com o Mestre Zezinho Muriçoca, homenageado Terra Pernambuco, e o artista plástico Leopoldo Nóbrega, responsável pela escultura do Galo da Madrugada, rodada de conversa e apresentação de chorinho.

Veja a programação completa:

13/12 – Sexta-feira

Oficinas Sebrae

9h: Planeje e conquiste construindo seu negócio do zero

15h: Transformando negócios com marketing digital

14/12 – Sábado

10h às 20h: Feira Terra Pernambuco

10h: Culinária Pernambucana e sua herança Afro Amerindia, com Manoelly Vera Cruz, CERES

11h: APAR Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de cana e Rapadura, Palestra

11h30 às 20h: Chef’s Claudia Luna e Givago Amaro, na preparação de pratos

14h - Preparo de café e harmonização, com a barista Lidiane Santos

15h: Experiência sensorial guiada: cachaça, cerveja, vinho e café

16h Show com Orquestra Giral

17h30 – Show com Rodrigo Morcego

15/12 – Domingo

10h às 19h: Feira Terra Pernambuco

11h30 às 20h: Gastronomia CHEF’s Carol Medeiros e Kácia Nogueira, na preparação de pratos

14h: Palestra "Inovacao e Economia Criativa: O Poder do Empreendedorismo Feminino”

15h30: Rodada de conversa sobre ESG mercado de bebidas

16h30: Encontro com Mestre Zezinho Muriçoca, homenageado Terra Pernambuco e artista plástico Leopoldo Nóbrega, responsável pela escultura do Galo da Madrugada, Sustentabilidade na Arte e Economia Criativa.

17h30 às 20h: Chorinho