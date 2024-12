Aplicativo contra desperdício de alimentos em estabelecimentos chega ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Startup conecta consumidores a lojas, mercados e padarias que vendem Sacolas Surpresa com alimentos que estão próximos ao vencimento ou fora do padrão

Entre os anos de 2021 e 2023, mais de 8 milhões de brasileiros foram atingidos pela fome, segundo o Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial, divulgado em julho deste ano. O índice colocou o Brasil de volta ao Mapa da Fome, de onde tinha saído em 2014 e sustentava a posição até 2018.

Em paralelo, a Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que o país está entre os dez países que mais desperdiçam alimentos no mundo.

A Food To Save é uma startup que atua evitando o desperdício em estabelecimentos que possuem excedentes de produção e clientes engajados com o consumo consciente, que compram com até 70% de desconto.

A empresa chega ao Recife e vai iniciar a atuação na região em parceria com estabelecimentos locais e com o GPA, grupo varejista dono das redes Pão de Açúcar e Extra.

Por meio do aplicativo, a startup conecta consumidores a lojas, mercados e padarias que vendem Sacolas Surpresa com alimentos para consumo imediato, que estão próximos ao vencimento ou fora do padrão.

As lojas e restaurantes podem montar sacolas nas categorias doce, salgada ou mista e os descontos chegam até 70% para os consumidores.

“Juntos, vamos combater ainda mais o desperdício de alimentos e tornar as escolhas sustentáveis mais acessíveis. Convidamos toda a população para fazer parte desse movimento de consumo consciente, transformando cada Sacola Surpresa salva em um impacto positivo para o planeta.” afirma Lucas Infante, CEO e cofundador da Food To Save.

Até o momento, a startup está presente em cerca de 12 capitais brasileiras e vendeu mais de 3,8 milhões de Sacolas Surpresas. O app está disponível para download no Google Store e na Apple Store.