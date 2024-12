Petrobras e SENAI oferecem 740 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi lançado na última segunda-feira (9), o edital do Programa Autonomia e Renda Petrobras, iniciativa da empresa em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) e o SENAI Pernambuco. A iniciativa, voltada à inclusão social e à promoção de autonomia financeira, disponibiliza 740 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional e técnico em diversas áreas, direcionados prioritariamente a grupos em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos serão realizados presencialmente nas unidades do SENAI localizados em Recife (Santo Amaro e Areias), Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, com início previsto para 10 de fevereiro de 2025. As inscrições estão abertas de 10 a 23 de dezembro de 2024 e podem ser feitas pelo site da iniciativa ou presencialmente nas unidades do SENAI.

Público-alvo

O programa prioriza a inclusão de mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, refugiados, pessoas com deficiência, pretos e pardos, além de indivíduos desempregados ou com renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, participantes selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 858, dependendo do perfil.

Cursos ofertados



Entre as opções estão cursos como Auxiliar de Eletricista, Técnico em Automação Industrial e Soldador, que abrangem desde formações de curta duração (4 meses) até cursos técnicos com duração de até 17 meses. Os participantes terão ainda oficinas de desenvolvimento humano, focando em habilidades socioemocionais.

Veja a lista dos cursos ofertados abaixo:

Auxiliar de construtor civil;

Auxiliar de eletricista;

Auxiliar de mecânico industrial;

Auxiliar de instrumentista industrial;

Auxiliar de encanador industrial;

Caldeireiro;

Soldador no processo de eletrodo;

Técnico em automação industrial;

Técnico em mecânica;

Montador de andaime, formas e escoramento;

Técnico em Eletrotécnica.

A lista completa pode ser acessada neste link.

Processo seletivo

A seleção será realizada por sorteio eletrônico em 8 de janeiro de 2025, com divulgação dos resultados até 10 de janeiro. Os candidatos deverão atender aos requisitos do edital e apresentar documentação comprobatória para efetuar a matrícula.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do programa ou entrar em contato diretamente com as unidades do SENAI participantes.